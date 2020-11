La presunción del Equipo Especial Lava Jato que la exgobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, habría solicitado una coima a cambio de dar la buena pro para la ejecución del III tramo de la variante de Uchumayo, genera dudas si pudo haber pasado lo mismo con los grandes proyectos que dejó encaminados.

“Un comentario sobre si la gobernadora anterior (Yamila Osorio) tuvo o no tuvo, no es posible hacerlo de parte de nosotros, tenemos que esperar que el órgano jurisdiccional realice las investigaciones y determine si hay responsabilidad. Entonces, con los elementos de prueba o si se determina que no la hay, también debemos asumir que es así”, dijo al respecto el apoderado legal del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Augusto Palaco.

Esperarán los resultados en el Ministerio Público, y de encontrarse responsabilidades en los funcionarios, opinan que estos deben ser sancionados como corresponda.

Problemas para reactivas obras paralizadas

No obstante, Palaco admitió que heredaron de la gestión pasada obras con errores técnicos y que han tenido que destrabar. Algunos hasta ahora no pueden reiniciarse.

“Hemos recibido el mismo problema en la variante de Uchumayo, en los hospitales de provincias y el puente Arequipa - La Joya; varias de las obras grandes las encontramos trabadas y hasta la fecha estamos en el proceso de retomarlas, justamente por algunas deficiencias en la forma de contratación”, indicó.

Hizo referencia a las deficiencias en los diseños, los cálculos de costos, adicionales o en su defecto modificaciones del requerimiento de adicionales por los contratistas, y demás acciones que posteriormente originan arbitrajes retrasando la ejecución de los proyectos.

“Lo que nosotros no podemos saber es si esas deficiencias técnicas fueron realizadas con dolo, porque había algo detrás o simplemente son errores técnicos originados por falta de diseño en el complimiento de funciones”, remarcó.

Caso de la Variante de Uchumayo

En el caso de la ejecución del tramo III de la variante de Uchumayo, que estuvo a cargo de la empresa nacional Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), se resolvió el contrato y la entidad tuvo que terminar los trabajos en la modalidad de administración directa, recordó el asesor del GRA.

“Se ejecutó la carta fianza y se cobraron las penalidades que correspondieron y el resto se entregó a los acreedores para lo cual dio la disposición ICCGSA. Todavía queda un saldo y hay algunos proveedores afectados que tienen un proceso judicial. En lo que corresponde al GRA, es un tema culminado”, comentó.

Lo que todos los arequipeños sí tienen claro es que a casi dos años de gestión de Elmer Cáceres, los grandes proyectos como: Majes Siguas II, Vía de los cuatro carriles, hospitales de provincias y puente Arequipa - La Joya; no se culminan y no hay una fecha fija para ello.

De acuerdo a la investigación preliminar de la Fiscalía, se presume que la ex gobernadora habría solicitado dos millones de soles a cambio de dar la buena pro a la empresa ICCGSA.

Obras paralizadas

La gestión de Elmer Cáceres tuvo problemas para habilitar la obra de la Variante de Uchumayo.

2 de febrero de 2018 ICCGSA debió entregar el tramo III de la variante.

14 de agosto de 2019 el Gobierno regional puso en funcionamiento la variante.