Las reacciones a favor y en contra de la sentencia de destitución del gobernador de Arequipa

La decisión del juez especializado civil del Módulo de Justicia de Mariano Melgar, Luis Madariaga Condori, generó varias controversias entre expertos y asesores del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), pero, ninguna como la de la autoridad Elmer Cáceres Llica, quien ayer tildó de burro y chistoso al magistrado.

El titular del GRA dijo estas palabras en la localidad de Aplao, en la provincia de Castilla, donde aprovechó su discurso de orden tras anunciar los trabajos en el mercado principal de este sector, y no dudó en poner estos adjetivos al juez Madariaga.

Bajo su argumento, el gobernador dijo que se estaría trasgrediendo la Constitución y las normas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al intentar destituir a una autoridad que fue elegida bajo voto popular.

“Señor presidente de la Corte Superior de Justicia, por favor, llame la atención y jale las orejas a ese burro juez, que hace quedar mal a los jueces del país”, dijo Cáceres.

Corte Superior de Justicia respalda a juez

La Asociación de Jueces del Distrito Judicial de Arequipa mostró su respaldo al magistrado a través de un comunicado, donde señala que “rechazamos cualquier forma de improperios, insultos en contra de cualquier magistrado que, en ejercicio de sus funciones, expida una sentencia, en la que las partes y demás ciudadanos no estén de acuerdo”.

Además, resaltan a Madariaga como un juez probo, honesto y de trayectoria impecable, exhortando a la ciudadanía a guardar la mesura y respeto que merece cualquier ciudadano.

La presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA) también emitió anoche un pronunciamiento donde rechazan los calificativos empleados contra Madariaga Condori, por resultar difamantes y ofensivas, y que no solo mellan en lo personal y profesional, sino también en lo institucional.

Hubo una violación de na orden judicial

Para el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Oscar Urviola, a pesar de no conocer a detalle el tema, adelantó que de tratarse de una sentencia ejecutoriada en última instancia y esta no se cumple, la sanción está en el Código. “Si ese es el caso y el juez lo aplicó correctamente, que no me consta, la sanción esta prevista en el Código, se trate de un funcionario elegido o no. Ha violado en todo caso una orden judicial y podría darse la destitución”.

Recordó que el JNE proclama a los ganadores de una elección y ahí termina su función.

Este sería otro tipo de destitución, por el hecho de haber incumplido un mandato judicial, lo cual está previsto en la ley.

Explicó que si el juez aplicó correctamente el Artículo 22, se tiene que cumplir el mandato.

Sin embargo, comentó que para dar una opinión específica sobre el tema en particular tendría que tener conocimiento pleno del expediente, a fin de deslindar si es una resolución dictada en una medida cautelar o en el expediente principal.

Gobierno Regional de Arequipa apelará

Por la mañana de ayer en la sede del GRA, una comitiva encabezada por el gerente general, Gregorio Palma, dio una conferencia para dar su versión del suceso.

“Es un hecho nefasto y crea inestabilidad. Enviamos el mensaje al pueblo de que está sentencia no debe generar caos, estamos trabajando al 100%”, explicó.

El apoderado legal de la entidad, Augusto Palaco, dijo que no se trata un tema institucional ni constitucional, remarcando que ha sido una aplicación errónea del articulo 22 del Código Procesal Constitucional.

“Se establece que la sentencia se puede requerir a las autoridades bajo apercibimiento de destitución, pero ya existen sendos comunicados del JNE que establecen que el Artículo 22 solo es aplicable a autoridades de designación, no a las de elección popular, puesto que la norma ya establece los procedimientos constitucionales y legales para la vacancia de autoridades de elección popular”, sustentó.

Indicaron que ayer iban a presentar la apelación, además alistan la denuncia por un posible prevaricato (emitir una resolución arbitraria) contra el juez Madariaga, también podrán de conocimiento a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) sobre el tema y harán lo propio con el JNE.

Vicegobernador Gutiérrez: "Es justo y positivo"

Para el vicegobernador Walter Gutiérrez, la sentencia del juez es correcta, porque bajo su criterio es el responsable de las personas fallecidas por el nuevo coronavirus, porque no trabajó de manera oportuna, pese a contar con el presupuesto.

“Estoy seguro de que el pronunciamiento del juez es positivo, justo y está dentro de la constitución”, señaló ayer en RPP.

Gutiérrez aseguró que de haber conocido mejor la personalidad del gobernador no lo hubiera invitado a su partido, Unidos por el Gran Cambio, para postular. “Ni de bromas” dijo.

De ratificarse la sentencia de destitución en una segunda instancia, Gutiérrez aseveró que trabajaría con transparencia y contra la corrupción.

Para el alcalde provincial Omar Candia, a las autoridades elegidas por voto popular se les puede sacar del cargo a través de los procesos de revocatoria, y mostró su desacuerdo con la decisión del magistrado Luis Madariaga. Ayer en una entrevista en ATV Sur dijo: “Creo que hubo una aplicación no objetiva de la demanda de amparo que se ha presentado”.