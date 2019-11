León Trahtemberg: "Pruebas PISA no reflejan la realidad"

En la prueba aplicada en 2015 por el programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), Perú pasó de los últimos lugares al puesto 61 en matemáticas, al 62 en lectura y 63 en ciencias entre 72 países del mundo, de ellos diez fueron de Latinoamérica, para el especialista en educación y pedagogo, León Trahtemberg, estos exámenes no reflejan la realidad de la educación en las aulas de los colegios públicos y privados del Perú.

Durante la primera jornada del XII Congreso Latinoamericano de Compresión Lectora “Nuevas Tendencias y Metodologías en la Lectoescritura con Responsabilidad Social”, organizada por la escuela de Educación de la Universidad Católica de Santa María, el especialista dio a conocer una nueva propuesta para elevar el nivel de aprendizaje en el aula de los colegios públicos y privados del Perú.

¿Cuáles son las observaciones a las pruebas censales y PISA que se aplican en los colegios del país? Las pruebas PISA tienen un diseño muy particular, con preguntas de selección múltiple que los alumnos deben saber contestar, en un mundo en el que los estudiantes deben aprender a preguntar, interactuar, trabajar en equipo e interpelar más que a responder, lo que el evaluador quiere son respuestas preconcebidas. Asimismo, conforman un monopolio que encajona las mentes, porque no hay otras pruebas con similar peso que evalúan otras áreas decisivas para la vida personal, laboral y ciudadana de las personas.

¿Cuál es la crítica a la aplicación de una prueba estandarizada? No tiene sentido tomar una misma prueba con un mismo formato, tiempo, tipo de texto, preguntas y respuestas esperadas a los niños y con ello, atreverse a señalar quién tiene y quién no comprensión lectora, ello no refleja una realidad y tampoco se puede establecer una política educativa en el país en base a estos resultados.

¿Cómo mejorar el nivel de educación partiendo de una política de educación nacional y en todos los niveles de gobierno? El Ejecutivo debe establecer a través del Ministerio de Educación una redistribución de los recursos a los colegios de la periferia y zonas rurales, que reciben menos presupuesto, deben entregarles mayores recursos económicos, logísticos y apoyo técnico, de lo contrario las iniquidades y desigualdades a nivel de la propia educación pública continuarán.

¿Hoy existen brechas en la educación pública? Hay colegios en las ciudades como Arequipa, ubicadas en la capital de la provincia, que reciben apoyo logístico, tiene buena infraestructura y sus docentes tienen acceso a capacitaciones en la misma Región, provincias como La Unión donde los índices de desarrollo son bajos y el nivel de pobreza es mayor, la educación debe ser una prioridad y atendida con más recursos, sino se genera una brecha en el nivel de formación entre los estudiantes de una misma generación.

¿Qué cambios propone para fortalecer la educación en el Perú? ¿Por dónde comenzar? Como alternativa para establecer mejores índices de desarrollo a nivel de la educación peruana, las políticas educativas deben buscar la formación de ciudadanos que aprendan a vivir en paz, donde se promueva la discusión abierta, con capacidad de confrontar puntos de vista con respeto, siendo la lectoescritura el instrumento para que los niños y jóvenes puedan investigar y analizar su entorno.

En el Congreso pasado la Comisión de Educación acusó al Gobierno de establecer una agenda pro ideología de género, ¿debe estar presente este tema en la currícula educativa? Lo que sucedió en el Congreso pasado y en la Comisión de Educación fue politizar la discusión y llevarlo a un extremo, no se analizó el tema de fondo y por tanto no hubo un avance sustantivo para determinar si este tema debe ser parte de la curricular educativa. En el Perú hay una agenda pendiente en educación porque la clase política no quiere priorizarla.

¿Qué debe priorizar el próximo Congreso en materia educativa? El tiempo que tendrán los nuevos parlamentarios es muy corto, lo primero que deben atender es una redistribución de recursos para fortalecer los programas en favor de la educación, la capacitación docente, la mejora de infraestructura, e impulsar una educación basada en la investigación y en su entorno cultural por regiones, es necesario formar ciudadanos y también trabajar la Responsabilidad Social.