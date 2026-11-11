Lluvia y granizo sorprenden a pobladores de Chivay

Una lluvia acompañada de granizo se registró esta tarde en el distrito de Chivay, provincia de Caylloma, las cuales se acumularon en las ventanas y puertas de las viviendas, según el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) Arequipa.

El fenómeno se presenta en medio de la alerta meteorológica que advierte sobre precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en cinco provincias de la región: La Unión, Castilla, Condesuyos, Caylloma y Arequipa.

La caída de granizo genera preocupación entre los agricultores de las zonas altas, debido a que puede afectar los cultivos de papa, maíz, habas y pastos utilizados para alimentar al ganado. A diferencia de las lluvias, el impacto del granizo puede dañar directamente las plantas y ocasionar pérdidas en la producción agrícola.

Asimismo, se recomienda a los conductores que transitan por las carreteras de las provincias altas reducir la velocidad y tomar precauciones ante la lluvia, la posible acumulación de granizo y la disminución de la visibilidad para evitar accidentes de tránsito.