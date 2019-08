Los Magos del Misti sería parte de red criminal que operaba a nivel nacional

Síguenos en Facebook

A los largo de las investigaciones a la organización Los Magos del Misti, banda dedicada al robo y a la receptación de autopartes, hurto y venta, la Fiscalía de Crimen Organizado, también plantea que este grupo es parte de una red criminal a nivel nacional.

La tipificación se basa en que las modalidades de organización criminal, esta la de una red, esto debido a que no existiría una jerarquía lineal, es decir que Miguel Salcedo Viza, o alias "Peyú" no sería el único sindicado como líder, si no también otros miembros e inclusive otras organizaciones criminales.

Y es que dentro de las autopartes robadas, también se encontró que algunas que no son de Arequipa, sino de regiones como Puno, Tacna y Lima, es decir que hacían pedidos y entregas, dependiendo muchas veces de la marca del vehículo.

Para la Fiscalía, Los Magos del Misti podría ser parte de otra red criminal que operaba a nivel nacional junto con otras organizaciones criminales dedicadas al mercado negro de la venta de autopartes.