El candidato al Gobierno Regional de Arequipa por Ahora Nación, Jenry Huisa, propone en su plan de gobierno una serie de proyectos orientados a ampliar el acceso al agua potable y saneamiento, modernizar la infraestructura de riego y fortalecer las acciones de prevención frente a eventos climáticos.

En Camaná, la renovación y ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado, con el objetivo de reducir en 40% el déficit de saneamiento urbano al 2030. Para Caravelí, propone ejecutar proyectos integrales de agua y saneamiento, recuperar y modernizar la infraestructura de riego, construir defensas ribereñas y habilitar rutas alternas que permitan responder de manera más eficiente ante emergencias climáticas.

En Castilla, la propuesta considera ampliar los sistemas de agua y alcantarillado e incorporar 3 mil hectáreas bajo riego mejorado hasta el año 2030.

Mientras tanto, en Caylloma plantea la construcción y ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales y la implementación de un programa regional de adaptación al cambio climático, con la meta de tratar al menos el 80% de las aguas residuales urbanas priorizadas.

Para Condesuyos, el plan contempla ampliar la infraestructura de saneamiento e implementar un programa de control de calidad del agua para alcanzar una cobertura del 95 % de agua segura.

En Islay, propone desarrollar infraestructura de tratamiento y abastecimiento de agua, impulsar el riego tecnificado y fortalecer el monitoreo de los recursos hídricos, buscando incrementar en 20% la eficiencia en el uso agrícola del agua.

Huisa plantea elevar en 25% la productividad agraria en Caravelí y reducir en 50 % las interrupciones viales ocasionadas por fenómenos climáticos. Asimismo, propone disminuir las pérdidas agrícolas en Caylloma mediante medidas de adaptación y mitigación frente a eventos extremos.

PLANTAS DE ASFALTO

En entrevista con Diario Correo, el candidato también planteó la adquisición de cuatro plantas de asfalto que serían distribuidas en distintas provincias de la región. Según explicó, estas contarían con maquinaria pesada para intervenir en ríos, cauces y quebradas, además de ejecutar labores preventivas como la limpieza de cauces y la construcción de defensas ribereñas antes de la temporada de lluvias. No obstante, no especificó costos ni plazos.