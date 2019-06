Los tres distritos más inseguros de provincias

Síguenos en Facebook

Cada región tiene sus fortalezas y debilidades. En Arequipa, en los últimos años la inseguridad e incremento de incidencia delictiva esta colocando como los más inseguros a los distritos de Atico, Río Grande y Mariano Nicolás Valcárcel - Urasqui, de las provincias de Caravelí, Condesuyos y Camaná, respectivamente.Si nos referimos al tráfico de drogas, el peaje de Atico es paso obligado para los traficantes que llevan la ilegal mercadería que por lo general proviene del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y el Huallaga teniendo como destino Chile y Bolivia.La modalidad es el camuflaje en modernas unidades vehiculares, pero no todos tienen suerte, ya que son interceptados por personal del Departamento Antidrogas de Arequipa (Depandro).El alcalde de esta localidad, Milton Medina Urday, solicitó mayor personal policial de la zona, donde apenas hay 12, de los cuales la mitad descansa y en la calle sólo se ven dos efectivos.“Nuestro distrito, además de ser zona de paso de los traficantes, también es puerto, por ello hay cerca de mil personas flotantes que llegan en temporada de pesca. La mayoría son extranjeros o de otras ciudades, sobre todo venezolanos, que tienen la costumbre de ocasionar peleas y se ven involucrados en actos delictivos”, indicó.El burgomaestre ha dialogado con los altos mandos de la Policía Nacional para que se incrementen los operativos antidrogas y de requisitoria. “Hay un compromiso que esperamos se cumpla porque la Depandro solo viene unos 3 días al mes al peaje y considero que es poco tiempo”, puntualizó.MINERÍA. En el caso de los distritos de Río Grande y Mariano Nicolás Valcárcel - Urasqui, la inseguridad se debe a la presencia de la minería artesanal e informal que hay en esas jurisdicciones.Helard Portocarrero Carnero, burgomaestre de Mariano Nicolás Valcárcel - Urasqui, lamentó que desde que asumió el cargo, en el mes de enero, a la fecha no tengan gobernador y no puedan organizar operativos conjuntos.Solo tienen un Puesto de Auxilio Rápido (PAR) con 3 policías, insuficiente para garantizar la tranquilidad y seguridad de los más de 20 mil pobladores del distrito. La mayoría laboran en la minería artesanal, ya que los lugareños no llegan a cuatro mil.“Creo que el Gobierno central tiene identificado los lugares donde hay más inseguridad y nosotros somos uno de ellos. No hay ni siquiera un patrullero para hacer rondas. Acá hay prostitución clandestina, consumo de alcohol y drogas que luego termina en actos de violencia y por supuesto los asaltos que son frecuentes”, dio a conocer.Similar es la situación en Río Grande donde trabajan coordinadamente el alcalde, Pedro Huashuayo y la subprefecta, Mayeli Gómez.“El principal problema son los locales nocturnos que son cerca de 14 , se debe hacer operativos y ver su reubicación. Nuestra deficiencia es la falta de policías ya que a penas tenemos cuatro. Lo positivo es que ya se va construir la comisaría porque no teníamos este local”, dijo la subprefecta.Por su parte, la autoridad edil mostró su preocupación por la sobrepoblación debido a la minería informal puesto que la gente foránea genera inseguridad al dedicarse a actividades delictivas. “El Gobierno Regional de Arequipa debe ver este problema social y hacer la formalización de la minería artesanal”, recomendó.Indicó que otra de sus limitaciones es el presupuesto que no les permite ejecutar obras de envergadura. Este año tienen 650 mil soles de canon y 37 mil de Foncomun.