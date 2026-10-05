Los virtuales alcaldes de las 8 provincias de Arequipa 2027-2030

Con el conteo de actas avanzado en las ocho provincias de Arequipa, ya se perfilan los candidatos que asumirían las alcaldías provinciales para el periodo 2027-2030. Al corte de las 9:46 a. m. de este lunes 5 de octubre, Manuel Enrique Vera Paredes, de Fuerza Arequipeña, encabeza en la provincia de Arequipa con el 19,28% de respaldo y el 99,19% de las actas contabilizadas.

En Camaná, Luz María Carazas Carnero, de Acción Popular, se perfila como la próxima alcaldesa provincial. Registra el 21,95 %, con el 99,44 % de las actas contabilizadas.

En Islay, Yo Arequipa figura en el primer lugar con el 21,16 % y el 98,87 % de las actas contabilizadas. En este caso, Kelly Orquídea Salas Ramírez, quien encabezaba la lista, renunció a su candidatura. Por ello, Richard Ale Cruz, actual alcalde provincial y primer regidor de la lista, sería quien asuma el cargo si se mantiene el resultado y se completa el proceso electoral.

En La Unión, Antonio Dionicio Castro Flores, de Somos Perú, se perfila como alcalde provincial con el 40,01%, con el 95,92 % de las actas contabilizadas.En Caylloma, Julio César Calsina Ortiz, de Perú Primero, ocupa el primer lugar con el 19,78 %, con el 86,87 % de las actas contabilizadas.

En Castilla, Héctor Raúl Cáceres Muñoz, de Fuerza Arequipeña, se perfila como el próximo alcalde provincial con el 27,66 %. Le sigue Antonio Manuel Quispe Yauri, de Progresemos, con el 26,44 %. El avance de las actas contabilizadas llega al 85,71 %.

En Caravelí, Roberto Gerardo Vásquez Pisco, de Progresemos, ocupa el primer lugar con el 38,47 %, con el 71,93 % de las actas contabilizadas. Mientras que, en Condesuyos, Ronal Marcos Medina Tejada, de Ahora Nación, lidera con el 33,42 %, con el 71,43 % de las actas contabilizadas.

Cabe resaltar que las cifras corresponden al reporte de la plataforma oficial de la ONPE al corte de las 9:46 a. m. y son parciales. Por ello, los resultados pueden variar mientras continúa el procesamiento de las actas.