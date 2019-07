Lucía Cruz: “Cumplí el gran sueño de ser seleccionada

Síguenos en Facebook

Con el mismo temple que lista su rifle y dispara en una competencia oficial de tiro deportivo, Lucía Fernanda Cruz Torres, a sus 18 años de edad, asume la vida. Ella practica este deporte desde hace cinco años y estudia el primer año la carrera profesional de Psicología en la Universidad Católica San Pablo (UCSP).

Tomar esta decisión deportiva le ha permitido hoy ser seleccionada nacional para competir en los Juegos Panamericanos Lima 2019, torneo que reúne a los mejores deportistas de América.

“Gracias al tiro deportivo hice realidad mi sueño de vestir la camiseta del Perú que es un sentimiento muy especial para mí”, afirma.

Ella competirá del próximo 1 al 3 de agosto en la categoría rifle de aire individual, y por equipos en la distancia de 10 metros. Actualmente se encuentra en Lima desde hace 20 días, luego de preparase con el resto del equipo peruano, siendo su objetivo subir al podio y lograr un cupo para las Olimpiadas de Tokio 2020.

torneos. Para llegar de la mejor forma a los Panamericanos, Lucía participó con gran suceso en los Juegos iberoamericanos de Chile y en el Mundial Junior de Tiro Deportivo en Alemania. Recordando que ostenta el récord nacional en la categoría junior y está a escasas décimas de alcanzar el récord de la categoría mayores.

“Pese a los triunfos, tengo claro que debo mantener los píes sobre la tierra. No es bueno para un deportista perder la humildad. Los logros que estoy alcanzando son un resultado del esfuerzo que pongo en cada torneo”, indicó Lucía.

Cabe mencionar que a Cruz Torres lo que más le agrada de este deporte es que es una competencia individual y que los resultados dependen de los mismos competidores.

Asegura que el tiro deportivo le permite ser ella misma. “Soy una persona con mucho temple, no soy de emocionarme y expresar demasiado mi alegría, es que el tiro se acopla a mi personalidad. Además, este deporte me ayuda a saber controlar mis emociones y a asumir situaciones difíciles, evitando los pensamientos negativos”, refiere.

Finalmente, afirma que es consciente que en los torneos se gana o se pierde, pero que esta última opción no es para ella. “Lo mismo hago en otros aspectos de su vida, en los estudios, por ejemplo. No me gusta sacar malas notas, me esmera al máximo”, dijo.

DATO

Día normal

En las mañanas se dedica a los estudios, por la tarde a entrenar. Los lunes son días para su familia, que es su gran apoyo