Desde hace tres meses, Miriam Huamaní no puede conciliar el sueño ni encuentra consuelo. Su hijo Jorge (16) fue asesinado, decapitado y quemado al igual que su amigo Fray Quispe Castillo (19) al interior de un canchón ubicado en el sector Pucchún en la provincia de Camaná.

Pese al tiempo transcurrido, la madre de familia aún no ha podido retirar el cadáver de su hijo y exige a las autoridades celeridad en los estudios que todavía continúan realizando los especialistas.

“Ha pasado mucho tiempo tiempo desde que encontraron a mi hijo y todavía no puedo tenerlo conmigo par que descanse. Me han pedido que tenga paciencia, me dicen que todavía no pueden dármelo”, reclamó la madre que por tercera vez se desplazó de Camaná hacia la morgue de Arequipa para indagar el por qué aun no puede retirarlo.

Desde Medicina Legal se informó que los cuerpos están en custodia pues los resultados de ADN estarían listos dentro de seis meses; además explicaron que todavía se debe culminar con el análisis óseo para determinar las lesiones traumáticas que tienen así como determinar su edad para poder identificarlos.

Estos estudios tardarían al menos tres meses más. Afirmaron que deben culminar los estudios para tener la certeza de su causa de muerte y a quien pertenece cada cuerpo.