Maíz morado, base de productos nuevos, ricos y saludables

Del maíz morado, los únicos derivados que se conocen en el país son la chicha y la mazamorra, pero en realidad se pueden preparar diversos productos. En el 2016 nació el panetón Sabrochenti, un bizcocho que llamó la atención de los comensales por su color inusual: morado.

Ahora, Adolfo Centi Flores y su hija María Isabel elaboraron una línea de alimentos a base de la harina del maíz morado. Así, las familias disfrutan de nuevos sabores, pero sobre todo, de las ventajas que tiene el consumo de la antocianina, un componente del choclo andino que se cultiva en el interior de la región, como Cotahuasi.

El panetón morado tuvo su acogida, ¿qué nuevos productos ofrecen a base del maíz morado?

Tenemos los turrones que se consumen en octubre, para noviembre tenemos las guaguas, las roscas y galletas. Además, está el chifón, el pay, los palitos, entre otros, como la verdadera mazamorra morada, sin colorante, sino con el concentrado de coronta o la mazorca.

¿Cómo se preparan estas delicias? La guagua tiene una preparación tradicional, pero con la harina de maíz morado, mientras que para obtener el color morado en el chifón y el pay usamos la chicha, porque su preparación sigue siendo la misma. Para el turrón y las roscas también empleamos nuestra harina.

Hay personas que no toleran mucho el dulce, ¿lo han considerado? Precisamente con el panetón empezamos así, por eso no tiene octógonos, porque no supera los límites permitidos. Sin que pierda sus propiedades bajamos los insumos, lo mismo ocurre en el turrón, porque el dulce ya lo lleva en la miel.

“El maíz fue sembrado en China, Japón, pero no resultó la producción como en Perú. En el país falta que Inia investigue en la semilla”

¿Por qué preferir el consumo de estos productos elaborados a base de este maíz? Al estudiar el producto encontramos que el pigmento de la antocianina, que es el principal componente del maíz, es muy beneficioso para la salud. Es antioxidante porque captura todo lo que envejece a la célula, evita la acumulación de grasas en las arterias, que conllevan a la presión alta y hasta provoca infartos.

La investigación se hizo en la universidad Nagoya en Japón y determinaron que es preventivo para el cáncer al colón.

¿Cómo decidieron elaborar alimentos con este producto? Somos una Empresa agroexportadora desde hace 12 años, pero siempre estuvimos exportando a China, Japón y Europa materia prima, como fresa, cebolla roja, frijol y maíz morado, hasta que mi hija me dijo que le demos el valor agregado al maíz morado, por las ventajas de sus propiedades para la salud.

A la fecha, las personas usan la mazorca solo para el refresco.

Ahí hay un error con las personas que la preparan. Al hervir la mazorca, el grano tiene almidón, y al mezclarlo con azúcar, aceleramos la fermentación, por lo que no podemos guardarlo. Es mejor hacer hervir solo la coronta y tendrá mayor rendimiento.

¿Cuál es su proyecto a corto plazo, habrá más productos?

Abrir la panadería y elaborar panes de tres puntas con la materia prima del maíz morado. Haremos un padrón en las urbanizaciones, condominios, residencias para atenderlos a diario a través del servicio delivery con la empresa Glovo, de 6:00 a 8:00 horas.