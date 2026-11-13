A más de dos años de la transferencia de la titularidad del Proyecto Especial Majes Siguas (PEMS) – II Etapa, aún existen acciones pendientes entre el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Así lo informó el gerente ejecutivo de Autodema, Walter Hilari, durante su presentación ante el Consejo Regional de Arequipa.

Entre los asuntos pendientes figura la suscripción del acta que permitirá dar por concluido el proceso de transferencia entre ambas entidades. “Aún se encuentra pendiente. Entendemos que, debido al proceso de transferencia de gestión que se ha tenido en el Gobierno central, todavía no se ha logrado suscribir dicha acta. Sin embargo, los compromisos que tenían están cumplidos”, explicó el funcionario ante el pleno.

En espera.

Otro de los puntos pendientes relacionados con la II Etapa es la entrega de los bienes de la concesión, que actualmente se encuentran bajo evaluación del Midagri. Esto ocurre luego de que el concesionario remitiera, el pasado 22 de julio, los inventarios de los predios asociados a la infraestructura, instalaciones, ambientes operativos, equipos y componentes operacionales, así como el informe de costos de mantenimiento, custodia y vigilancia.

En el reporte presentado también se confirmó que el concesionario comunicó a ProInversión su falta de interés en vender sus acciones o suscribir algún acuerdo de confidencialidad. Ante esta situación, se procedió con la recepción de los bienes de la concesión en diciembre de 2025.

Respecto a las actividades que continúan a cargo de Autodema, Hilari detalló que siguen en marcha las reubicaciones por las afectaciones del proyecto en Pusa Pusa, así como la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Fase 1. Sobre este último punto, precisó que el proceso se encuentra en etapa de convocatoria y cuenta con un presupuesto asignado de 3,2 millones de soles.

Respecto al arbitraje en el CIADI, Walter Hilari señaló que se encuentra en fase de exhibición documentaria.