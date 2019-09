Malograron obra de S/6 millones y los “premian” con otros S/ 5 millones en Majes

Síguenos en Facebook

Los dueños de las 110 parcelas que conforman la Comisión de Regantes B-2 de la Irrigación Majes, en el distrito del mismo nombre, deben sentirse más que bendecidos, pues en poco menos de cinco años se beneficiarán con más de 11 millones de soles de los impuestos de todos los peruanos, para tener un sistema automatizado de riego, capaz de evitar el consumo desmedido de agua, como ocurre actualmente.

A diferencia de ellos, asentamientos como D-3, C-1 El Pedregal, Los Molles y C-3, cuyos proyectos de similar propósito fueron aprobados a inicios del presente año, deberán seguir en espera, pues tienen asignadas sumas de solo 350 mil soles, en el Presupuesto Multianual de Inversiones 2020 - 2021 (PMI), del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Dicho monto solo alcanzaría para el movimiento de tierras.

Este sistema ambicionado por los agricultores, consiste en desarenadores, vaso regulador automático, control de válvulas, equipos de filtrado y válvulas de control en cada parcela para riego con módulo de 5.5 litros/segundo, de manera que se acceda a un recurso hídrico menos denso y en cantidad suficiente para el riego por goteo.

En el año 2010, los colonos de la B-2 presentaron el proyecto “Mejoramiento de la eficiencia de uso de agua de riego, para la reconversión agrícola”. Un año después, el entonces presidente regional, Juan Manuel Guillén Benavides, nombró gerente de Agricultura al colono Julio Vicente Salas, dueño de la parcela 43 en la sección B-2, y una de las primeras acciones de este funcionario fue abrir paso a la aprobación del presupuesto ascendente a 5 millones 224 mil 411 soles.

En el acta de entrega y recepción de la obra, suscrita en el año 2017 por Carlos Sanabria Esquiche, gerente regional de Infraestructura; Juan Almayda Cupe, gerente regional de Agricultura, y Nelson Martínez Talavera, presidente de la Junta de Usuarios de Pampa de Majes; se lee que los trabajos fueron concluidos el 31 de diciembre de 2013, pero la recepción demoró porque restaba el cierre formal de las cuentas, debido a una serie de observaciones.

El sistema pasó de costar 5.2 millones a 6 millones 238 mil soles, la fuente de financiamiento fue canon y sobrecanon, percibido por el GRA, y la ejecución se hizo por administración directa, y aunque el plazo inicial fue de 150 días, tardó por lo menos cinco años en el proceso de construcción y entrega.

En recorrido hecho a la zona, Correo comprobó que el sistema que fuera presentando en su momento como la gran revolución del riego tecnificado y optimizado de agua, opera a medias con múltiples problemas, entre ellos que la geomembrana del vaso regulador está en proceso de deterioro porque la limpieza es manual, el equipo de filtración no funciona hace cinco años y falló desde hace seis, y las válvulas para controlar la dotación de agua en cada parcela no operan. En suma, la inversión no cumplió sus fines y hasta se perdió.

MÁS DINERO

Lo grave es que en el PMI 2020 - 2021, el GRA programó desembolsar 5 millones 38 mil soles, 50% en el 2020 y el restante al subsiguiente año, sin considerar la pérdida que habría sido consecuencia de malos estudios, manejo inadecuado y actitud irresponsable de los propios beneficiarios.

Aunque nadie se atreve a afirmarlo, los agricultores intuyen que este dinero se consiguió por influencia política, ya que en el padrón de usuarios de la sección B-2 figura como dueño de la parcela 91, Rigoberto Grimaldo Neira Chávez, suegro del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, y padre de la señora Jennifer Neira Gonzales.

SOLO UN AÑO

El ingeniero René García Chipoco, el tercer supervisor que tuvo la obra ejecutada por administración directa, dijo a Correo que el sistema funcionó a la perfección durante un año hasta cuando pidió mantenimiento y nadie se lo dio de manera adecuada. Otra versión indica que solo operó 3 meses.

“Cuando se implementa la parte social, porque son los que operan y mantienen este sistema, se logra cambios significativos, se debió convencer a los agricultores sobre la importancia, el sistema de filtrado necesita operación y mantenimiento, y eso cuesta. Han habido varias fallas, empezando porque ellos nunca entendieron que el módulo suficiente es de 5.5 litros/segundo de agua, y prefirieron seguir regando con 17 y hasta 25 l/seg, es un mal uso del agua, la ley lo sanciona, y cuando quieres hacer algo para corregirlo, se van a resistir”, explicó como causa.

Respecto al nuevo presupuesto, García explicó que sería para recubrir el vaso regulador de concreto y retirar la geomembrana deteriorada porque al ser un plástico, y dado que no se construyó desarenadores, el piso del vaso se colmata cada seis meses y necesita ser evacuado a pulso, por decenas de hombres que al caminar sobre el material, lo rompen.

“Los agricultores han dejado que se deteriore, el Órgano de Control Institucional (ORCI) estuvo supervisando, hubo revisión de los perfiles, hubo revisión de la calidad de los equipos, estaban preocupados de ese tema, se hizo todo conforme el expediente, así que dejaron las indagaciones en ese estado”, finalizó.

El técnico Rony Valdeiglesias, uno de los dos trabajadores que custodia los equipos de filtración, en una caseta de concreto ubicada a 300 metros del vaso regulador, explicó que estos se malograron poco después de la puesta en servicio, en el año 2015, pero desde el año 2016 están parados de manera definitiva, sin posibilidad de ser reparados.

“Tengo entendido que se malograron y la pieza para repararlo cuesta mucho, yo me encargo de cuidar junto a otro trabajador, por turnos porque si se pierde algo por más pequeño que sea, malograría todo el sistema peor”, declaró y al mismo tiempo impidió que ingresáramos con cámaras al ambiente donde está la estructura metálica.

AUTODEMA

Sobre esta doble inversión, el gerente regional de Agricultura, ingeniero Jaime Huerta Astorga, dijo no haber sido consultado por la Gerencia de Infraestructura del GRA, debido a que la fuente de financiamiento es de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema).

Como se conoce, el director ejecutivo de esta entidad, Marcelo Córdova, es uno de los hombres de mayor confianza de Elmer Cáceres Llica, y financista de su campaña. “Autodema es autónoma en el manejo de sus presupuestos, no sé con qué criterio hicieron la selección de las obras”, dijo de manera muy escueta Huerta.

FUENTE. El financiamiento de los 5 millones adicionales vendría de Autodema, según hizo saber el gerente regional de Agricultura.

CRONOLOGÍA

Una inversión que se pierde y pese a todo se beneficia

Para los colonos de la sección B-2 todo parece haber sido demasiado sencillo

2011 enero, Julio Vicente asume la Gerencia Regional de Agricultura, y unos meses después, se consigue la inversión, cuando era colono de la B-2.

2013 junio, terminan de ejecutar las obras, pero permanecieron sin entregar durante cuatro años, recién en el 2017 se formalizó la recepción.

2019 mayo, el GRA programa en el PMI 2020-2021 inversión de 5 millones 38 mil soles a favor de la Comisión B-2 , los demás deben seguir esperando.

En La Colina se gastó S/ 4.2 millones

Correo también reportó sobre la obra Vaso Regulador de La Colina, en el distrito de Majes, que solo sirve como almacén y carece de desarenador y sistema de evacuación. Aunque es de concreto, se necesita de camiones para limpiarlo cuando se colmata. Fue ejecutado por la Municipalidad Distrital de Majes, con 4.2 millones de soles transferidos por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) procedentes del Ministerio de Agricultura, en la gestión de Juan Manuel Guillén.