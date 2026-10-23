En junio del 2023 todo estaba listo para que el mantenimiento del Coliseo Julio Ernesto Granda, de Camaná, pudiera realizarse en tan solo 60 días calendario, sin embargo, tras cuatro ampliaciones de plazo aprobadas por la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) del Gobierno Regional de Arequipa, los trabajos recién concluirán el próximo 3 de diciembre, acumulándose mil 176 días calendario de espera.

La nueva ampliación de plazo se aprobó el pasado 24 de septiembre a través de la Resolución N° 451-2026-GRA/GRI, incorporándose 389 días calendario desde el 10 de noviembre de 2025. Esta ficha de intervención tuvo su primera ampliación en febrero del 2024 por 43 días, la segunda se autorizó por 668 días en el 2025 y la tercera data de noviembre del año pasado por 17 días.

AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA

Los trabajos que se realicen hasta fin de año se harán bajo administración directa, a diferencia del mantenimiento que se realizó el año pasado mediante la modalidad de contrata.

Esta intervención no solo incluye una ampliación de plazo, la GRI también autorizó una tercera modificación financiera por 399 mil 790 soles de la ficha técnica, lo que hace que la intervención ascienda a un total de un millón 309 mil 891 soles.

Esta nueva partida aprobada por el Área de Infraestructura está destinada para el desmontaje de la lona que fue colocada en el techo, la misma que fue observada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), ente que no otorgó la conformidad del servicio. A estos trabajos se le suma la incorporación de una nueva cobertura de PVC (policloruro de vinilo), junto con su suministro, fabricación, instalación y los accesorios para el tensado.

La última intervención estuvo a cargo del Consorcio A.G.A., con el cual la Región firmó un contrato en junio del 2025 por la fabricación e instalación de la lona del techo del recinto deportivo, un trabajo que debía durar 18 días.