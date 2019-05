Marco Vilca, nueva joya del atletismo arequipeño

Síguenos en Facebook

Marco Vilca Gonzales, el “Galgo”, es la última joya que tiene el atletismo arequipeño y hoy por hoy es el mejor en diferentes pruebas. Con tan solo 18 años ya consiguió récords y marcas mínimas.

Es uno de los fijos en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y apunta a seguir batiendo récords para él mismo y para Arequipa.Hace poco participó en un Grand Prix Sudamericano - Pedro Gálvez Velarde, y consiguió quedarse con medallas en las pruebas en las que compitió.

Hoy es el mejor atleta de la categoría Sub-20.Marco Vilca conversó con Correo y nos contó cómo empezó a practicar esta disciplina deportiva que le da muchos logros y alegrías a nuestro país.

¿A qué edad conoció el atletismo?

Practico este deporte desde los 12 años.

¿Cómo así empezó a practicarlo?

Un día mis papás me trajeron aquí, al estadio Melgar, y con el profesor Fredy Medina empecé a practicar. Empecé a correr y me gustó mucho.

¿Cuándo ganó su primera medalla?

Luego de empezar a practicar atletismo se vino una competencia de Codecoa y participé representando a mi colegio San José. Aquella vez logré la medalla de oro en 600 metros planos, eso fue fundamental también para seguir en este deporte.

¿Por qué lo eligió?

Esa vez que gané la medalla de oro me di cuenta de que este es un deporte en el que por mi propio mérito puedo llegar lejos y no dependo de un equipo u otras personas. Me gustó que yo sea el único responsable de lo que pasa y de lo que yo logro y que todo dependa de mí.

¿En algún momento pensó que podía tener la cantidad de medallas y reconocimientos que tiene ahora?

No, la verdad que no. Cuando era niño no me lo imaginaba. Yo veía a los mayores que practicaban y entrenaban con el profesor Julio Pérez y ganaban las competencias de Codecoa de manera fácil y también participaban de campeonatos internacionales, y yo siempre quise destacar así como ellos. Y ahora estoy feliz de haber logrado lo que tengo.

¿Practicó alguna otra disciplina deportiva antes?

Sí, en el colegio practiqué fútbol y básquet. Incluso en el baloncesto logré junto a mis compañeros ser subcampeones escolares. Aquella vez perdimos el partido por un punto.

¿Cuál fue su último logro?

Hace poco participé del Grand Prix Sudamericano - Pedro Gálvez Velarde, que se realizó en el nuevo estadio de la Videna en Lima, y en esta competencia logré mi mejor registro en la prueba de los 800 metros con un tiempo de un minuto, 48 segundo y 60 centésimas.

¿Mejoró mucho en esta disciplina?

Desde que entreno con el profesor Julio Pérez he mejorado bastante, cada año es mucho mejor, porque mejoro mi marca y ese es el objetivo para los siguientes años y bajar todo lo que pueda mi tiempo.

¿Tiene asegurado un puesto en los Juegos Panamericanos de Lima 2019?

Hasta ahora tengo la marca que se requiere para estar presente en los Panamericanos de Lima 2019, solo falta que se haga oficial por parte de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo.

¿Qué es lo que le pide el profesor Julio Pérez en tus entrenamientos?

Me pide mayor esfuerzo y que, si bajo mi marca, tengo que seguir haciéndolo. Corregir errores de competencia, porque nadie corre perfecto.

¿Cómo es su rutina de entrenamiento?

Entreno por la mañana, almuerzo y descanso. Por la tarde tengo clases en la universidad, y luego de clases vuelvo a entrenar en el IPD de Cerro Juli.