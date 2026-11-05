Oleajes se registrarán en el litoral sur del Perú desde este jueves 5 hasta el domingo 8 de noviembre, por lo que las provincias costeras de Islay, Camaná y Caravelí en Arequipa deberán tomar precauciones para evitar accidentes. La Marina de Guerra del Perú advirtió que las zonas más expuestas serán aquellas con playas abiertas y semiabiertas, donde el impacto de las olas podría ser mayor.

La alerta fue emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, que recomendó a la población evitar acercarse al mar durante los días de ocurrencia de este fenómeno y abstenerse de realizar actividades recreativas o deportivas en las playas.

La advertencia también está dirigida a quienes realizan actividades pesqueras y portuarias, debido al riesgo que representan las condiciones del mar. Por ello, se recomienda suspender estas labores mientras se mantenga la alerta y asegurar las embarcaciones mediante sus respectivos anclajes en muelles y puertos.

En las zonas donde existen viviendas cercanas al litoral, la Marina aconsejó colocar barreras de protección, como sacos de arena, para reducir el impacto del agua y evitar posibles daños.

Las autoridades exhortaron a los pescadores, trabajadores portuarios y bañistas a respetar las recomendaciones y mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones marítimas, especialmente en los sectores más expuestos de la costa arequipeña.