La violencia familiar es una de las mayores constantes en la región Arequipa, que entre enero y septiembre del presente año registra 12 mil 351 denuncias, cifra brindada por el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Como parte de las acciones prioritarias para salvaguardar la integridad física y psicológica de los demandantes, el Poder Judicial de Arequipa dictó un total de 9 mil 486 medidas de protección durante el mismo periodo de nueve meses, recordando que estas disposiciones buscan frenar de manera inmediata las agresiones y establecer restricciones directas contra los presuntos agresores, en tanto se siga con el proceso judicial.

DATOS

Las cifras las dio a conocer el magistrado Humberto Valdivia Talavera, quien estuvo a cargo del discurso de orden durante la ceremonia protocolar por el octavo aniversario de creación institucional del Módulo Judicial Integrado que se realizó en las instalaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

De otro lado, el juez también informó que entre octubre del año pasado y septiembre del año en curso, se atendieron 100 mil 22 escritos en esta sede especializada; además, se realizaron 35 mil 161 notificaciones y se instaló el aplicativo “Botón de pánico” a 312 personas, aplicativo por el cual la víctima envía la ubicación geográfica a una central de monitoreo, para brindarle seguridad por parte de la Policía Nacional.

La autoridad judicial recomendó a las víctimas de violencia en Arequipa presentar la denuncia respectiva ante la Policía Nacional, el Ministerio Público o el Poder Judicial.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, remarcó la importancia de consolidar el trabajo coordinado entre las entidades que conforman el Sistema Nacional Especializado de Justicia, además de señalar que la articulación interinstitucional es la única vía para garantizar una respuesta oportuna, integral y eficaz a las personas afectadas por la violencia.

Cabe señalar que, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, del Ministerio del Interior, la cantidad de denuncias por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar se viene reduciendo desde el 2023, donde se superaron las 19 mil denuncias en sedes policiales.

COMPLEMENTO

Durante el acto protocolar se resaltaron las iniciativas de prevención y acercamiento a la comunidad, como la Unidad Móvil contra la Violencia Familiar, las campañas de orientación ciudadana, la organización de exposiciones fotográficas y la impartición de charlas en instituciones educativas.

Precisamente, esta semana en Secocha, distrito de Mariano Nicolás Valcárcel (Camaná), la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad de la Corte Superior de Justicia de Arequipa brindó orientación a las pallaqueras. Asimismo, se llevó a cabo la feria “Justicia para todos”, donde se sentenciaron cuatro atenciones judiciales, una de ellas referente a una solicitud de ejecución de acta de conciliación y las otras tres de demandas por alimentos.

Adicionalmente, se destacó la producción del podcast “Sin miedo a preguntar”, un espacio para resolver dudas y fomentar una cultura de denuncia.