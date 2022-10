Matilde Luque es vicepresidenta de la Comisión Departamental de Árbitros (CODAR) de Arequipa. Los fines de semana dejaron de ser de familia para estar en un escenario deportivo en cumplimiento de sus funciones. Fue árbitro durante 16 años y algunas anécdotas quedan para contar.

En el pasado se creía que el fútbol era exclusivo de varones, ¿qué opina? Muy cierto, las mujeres ahora tenemos mayor participación en el fútbol con un buen nivel competitivo, pero aún nos falta mucho por avanzar. Porque en nuestra sociedad está muy arraigado el concepto machista de allí que se creía que el fútbol era de exclusividad de los varones.

Tengo entendido que integra la comisión de árbitros de Arequipa, ¿desde cuándo y cómo lo afronta? Así es. Soy la vicepresidenta de la CODAR y estoy en este cargo ya por más de un año. Lo afronto con el mejor de los ánimos, es un trabajo que requiere bastante tiempo y dedicación. En cuanto a mis fines de semana, ahí si cambió mi vida, volví a mis épocas de árbitro, claro, ahora como parte de la comisión y asesora, los días sábados que se juega en el estadio Melgar ahí estoy presente. Los días domingo me voy a distintas ligas para ver a nuestros jóvenes árbitros y evaluarlos, consecuentemente hacerles una devolución, para una mejor performance en su desempeño.

Del universo de árbitros en Arequipa, ¿cuántos son mujeres? Es cierto, en Arequipa son casi 100 árbitros y dentro de ese grupo tenemos unas 12 señoritas.

¿Cuándo se inició y qué la motivó a Impartir justicia en el campo de juego? Me titulé como árbitro de fútbol en el 2002 y terminé mi carrera en el 2018, mi motivación fue el fútbol, yo jugaba en esa época y me arbitró una señorita y me encantó. Pregunté si también dirigía futbol de varones y me dijo que si, desde ese entonces decidí ser árbitro de fútbol.

¿Se le presentaron momentos complicados en su carrera de arbitraje? En especial con aquellos futbolistas reclamones que incluso llegan a la agresión verbal y física. Me pasó en la liga de Characato, reclamos, insultos de todo calibre, solo por ser dama, pero yo sabía y sé lo que valgo como profesional, así que continué sin titubear o desmotivarme por las expresiones que me lanzaban.

Priscila Vásquez es árbitro FIFA, ¿se puede decir que es la máxima exponente del arbitraje en Arequipa y el país? Es la máxima exponente en nuestro fútbol y me atrevo a decir la mejor, esto no lo digo por ser su madre, hablo profesionalmente, definitivamente que si. Cuando converso con ella siempre me dijo que soy su ejemplo a seguir, convirtiéndose ahora de esta carrera su pasión.

¿Qué cualidades debe tener una mujer para ser árbitro? Primero que le guste el deporte (fútbol), disciplinado, ser muy perseverante, tener sueños de grandeza, querer ser la mejor, decidida, superada al machismo, entender que el fútbol ya no es solo de varones, en pleno siglo XXI.