Matthew, el niño que se expresa a través de la pintura (FOTOS y VIDEO)

Síguenos en Facebook

Cuando Jessica Gamarra escuchó que su hijo Matthew jamás hablaría, y que no se desenvolvería correctamente porque era retrasado, sintió una estocada en el pecho que le marcó de por vida. Antes de este diagnóstico, Matthew Gregory era un niño juguetón e inteligente porque armaba rompecabezas como todos los demás de su edad. Pero al verse que no caminaba ni hablaba y tenía dificultades para dormir, fue revisado por médicos de Arizona, en Estados Unidos, quienes le diagnosticaron autismo severo.

Jessica ya conocía del autismo, porque su primera hija recibió el mismo diagnóstico pero leve, aunque no existen antecedentes de este trastorno en su familia. Reconoce que antes de esto no tenía ni idea de lo que significaba, pero aprendió en el camino para ayudar a sus hijos.

A TRABAJAR

No había tiempo que perder así que empezó con los tratamientos de comportamiento, de habla, y a los 3 años empezó a hacer sonidos, a los 4 decía algunas palabras y ahora, con 11 años, lee en inglés y español, aunque no pueda mantener una conversación.

La pintura se convirtió en su medio de expresión, sumándose a eso la natación y el canto. Hasta la fecha cuenta con 500 pinturas y su primer cuadro fue comprado por el guitarrista del grupo Maná, Sergio Vallin.

Algunos de estos cuadros llegaron a Arequipa y permanecen en exposición hasta hoy en el Centro de las Artes de la Universidad Católica San Pablo, en la calle Palacio Viejo 414.

Recientemente, se informó que los lienzos de Matthew serán usados en las prendas de vestir de la diseñadora Mari Luz De La Fuente, para la firma Goyart.

Jessica Gamarra es cusqueña de nacimiento, pero sus padres residen en Arequipa. Decidió salir al extranjero en el 2004. Sabe lo difícil que es ayudar a sus hijos, pero agradece la oportunidad de que su hijo reciba clases en casa, gracias a la política educativa del Gobierno, luego de que dos años en los que no pudo asistir a un colegio.

“Es lamentable que en nuestro país no haya esa política, no hay profesores preparados para incluirlos en el colegio, no haya terapeutas, ni la comprensión de la sociedad”, dijo. Además, le gustaría mostrarle el desarrollo de su hijo a la especialista que calificó equivocadamente a su hijo como una retrasado.

Las personas pueden contactarse a través de la pagina web www.artmatthewgregory.com, también por instagram o Facebook como Matthewgregory.