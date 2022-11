Personal que logró su reasignación en el hospital Honorio Delgado Espinoza protestaron desangrándose en los exteriores de la Gerencia Regional de Salud para manifestar su malestar porque el director del Nosocomio, Juan Carlos Noguera, no firmó su resolución de desplazamiento.

Una de las manifestantes indicó que son más de 100 profesionales que no pueden ingresar a trabajar. “El Dr. Noguera no acepta las reasignaciones y no podemos ingresar hasta la fecha”, indicó una de las manifestantes.

Los profesionales, entre los que se encuentran médicos y enfermeras con más de 20 años de experiencias. Además, negaron qel informe de la Contraloría, ya que no subieron de nivel para acceder a estas plazas.

Hasta el momento, indicaron que son el único personal perjudicado, pues los demás profesionales que ganaron sus plazas ya están trabajando en sus puestos, y ellos se encuentran en el aire y no pueden ingresar a laborar.