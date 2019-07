Melgar irá a la FIFA para poder habilitar a Irven Ávila

Síguenos en Facebook

Las cosas no se tornan como lo esperaba la administración de FBC Melgar. La Federación Mexicana de Fútbol finalmente decidió no habilitar al delantero peruano Irven Ávila y este no podrá jugar por el club arequipeño.

La segunda opción que maneja la institución rojinegra es acudir hasta el ente máximo del fútbol, la FIFA, y ahí buscarán que el futbolista nacional pueda jugar por el dominó.

El tiempo es un factor determinante, porque luego de su inscripción en el Libro de buena fe, los clubes tienen un plazo de 15 días para regularizar la documentación del futbolista, es decir deben conseguir la habilitación de Ávila por parte de la FIFA hasta antes del 7 de agosto.