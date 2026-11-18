La desactivación de seis puestos de control cuarentenario destinados a vigilar la mosca de la fruta encendió las alarmas en el Gobierno Regional de Arequipa, que advierte posibles riesgos para la producción agrícola por la reducción de los puntos de vigilancia contra esta plaga.

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), mediante la Resolución Jefatural N.° D000181-2026-MIDAGRI-SENASA-JN, emitida el 11 de noviembre de 2026. Entre los puestos desactivados figuran Chiguata y Cabrerías, en la provincia de Arequipa; Sibayo, en Caylloma; y Orcopampa, en Castilla. También se incluyó el puesto de Torata y Talamolle en la región Moquegua.

El Gobierno Regional de Arequipa rechazó esta decisión y advirtió que retirar estos puntos de vigilancia podría dejar zonas agrícolas con menor protección frente al ingreso y propagación de la mosca de la fruta, una plaga que afecta los cultivos y puede ocasionar pérdidas económicas a los productores.

El riesgo no solo estaría relacionado con una menor producción, sino también con mayores costos para los agricultores y dificultades para comercializar sus productos en los mercados nacionales e internacionales, debido a las exigencias fitosanitarias que deben cumplir.

La preocupación aumenta por las condiciones climáticas asociadas al fenómeno El Niño, que, según el Gobierno Regional, podrían favorecer la proliferación de esta plaga y complicar las labores de prevención y vigilancia en las zonas agrícolas.

Ante este escenario, el Gobierno Regional pidió al Midagri y al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) revisar la decisión y explicar qué medidas técnicas garantizarán la continuidad de la vigilancia fitosanitaria para evitar que la mosca de la fruta se propague y perjudique a los agricultores.