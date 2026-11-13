La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Arequipa inició las acciones preparatorias para la segunda vuelta de las elecciones regionales y confirmó que se mantendrá la misma organización utilizada en la primera jornada electoral.

La jefa de la ODPE Arequipa, Linda Medina, informó que a la fecha se realiza la verificación de los locales de votación y que los ciudadanos sorteados como miembros de mesa serán los mismos que participaron en la primera vuelta.

No obstante, precisó que los miembros de mesa pueden presentar excusas para no ejercer la función, siempre que acrediten una causal válida. Entre ellas figuran tener más de 65 años, padecer alguna discapacidad, mantener parentesco con alguno de los candidatos o presentar problemas de salud debidamente sustentados, entre otros motivos contemplados por la normativa electoral. Revise el trámite en este Link.

Medina también expresó su preocupación porque alrededor de 1.500 ciudadanos de Arequipa que desempeñaron labores como miembros de mesa en la primera vuelta aún no han cobrado la compensación económica de 165 soles otorgada por el Estado.

Ante esta situación, exhortó a los beneficiarios a acercarse a la entidad bancaria que seleccionaron para recibir el pago. Aquellos que no eligieron una cuenta bancaria podrán cobrar el incentivo directamente en las ventanillas del Banco de la Nación, presentando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Respecto a la preparación para la segunda vuelta, la funcionaria indicó que los miembros de mesa recibirán una jornada de capacitación el domingo previo a los comicios, con el objetivo de reforzar los procedimientos que deberán aplicar durante la jornada electoral.

Asimismo, confirmó que los locales de votación serán los mismos que se utilizaron durante la primera vuelta electoral, realizada el 4 de octubre. De igual manera, los electores sufragarán en los mismos colegios donde emitieron su voto anteriormente.

La segunda vuelta regional se desarrollará el 6 de diciembre y permitirá definir al nuevo gobernador y vicegobernadora de Arequipa, entre Jenry Huisa y Alfredo Zegarra.