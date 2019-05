Minera Cerro Verde no pagará por agua de La Enlozada

La Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV) no dará su brazo a torcer y se niega apagar a la EPS Sedapar por el uso del agua tratada en la planta de tratamiento La Enlozada.

El gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Cerro Verde, Pablo Alcázar, aseguró que ese punto que exigen las autoridades locales no se encuentra en discusión, pero que igual se tocará con las autoridades en la próxima reunión que se organice en Sedapar.

“Nosotros hemos construido esa planta por un valor de mil 500 millones de soles y no hemos hecho ningún tipo de beneficio tributario, no obras por impuestos, no asociación público-privada, esto es inversión directa de la compañía. Además, estamos operando y manteniendo a nuestro costo”, manifestó Alcázar.

CANCELADO. El viernes por la tarde, los representantes de la empresa cuprífera iban a exponer ante los accionistas de Sedapar sobre los beneficios de la planta La Enlozada y entre ellos ver si se realizaba el cobro por el agua tratada, pero fue suspendida a pedido de Omar Candia.

“El pedido del alcalde fue que no era justo que solo se exponga ante 3 ediles que asistieron y no a los 8 por eso ahora tenemos que esperar una nueva reprogramación”, indicó Pablo Alcázar.Según el representante se iba a exponer sobre la operación de la planta de tratamiento por parte de la SMCV.