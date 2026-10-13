Cinco personas fueron detenidas durante un operativo contra actividades vinculadas a la minería ilegal en Cerro Colorado, donde la Policía incautó mineral aurífero, maquinaria pesada y equipos valorizados en S/ 12 millones 481 mil 550. La intervención formó parte de las acciones policiales denominadas “Auríferos del Sur II”, que también se ejecutaron en el distrito de Choco, provincia de Castilla.

En Cerro Colorado, los agentes intervinieron una instalación dedicada al procesamiento de mineral aurífero. En el lugar encontraron 1.714 sacos tipo big bag y otros 327 sacos de polietileno que contenían mineral, además de una planta de beneficio, generadores eléctricos, motobombas y maquinaria pesada.

Los cinco intervenidos y los bienes incautados quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

INTERVENCIÓN EN CASTILLA

La segunda intervención se realizó en el distrito de Choco, provincia de Castilla, donde la Policía ejecutó acciones contra la extracción de minerales en zonas de explotación.

En este lugar se intervinieron cinco socavones y 115 campamentos rústicos. También se incautaron 25 generadores eléctricos, un vehículo de carga tipo Dumper y 420 sacos de mineral en bruto.

Entre los materiales encontrados figuran 350 cartuchos de dinamita, 200 fulminantes y 400 metros de mecha lenta, además de dos celulares y otros bienes presuntamente utilizados en las actividades investigadas. La intervención fue valorizada por la Policía en S/ 1 millón 554 mil.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional (DIRMEAMB), el valor conjunto de los bienes intervenidos en Cerro Colorado y Choco asciende a S/ 14 millones 35 mil 550.