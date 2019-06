Ministerio de Cultura desconoce existencia de momias en calle San Juan de Dios

Síguenos en Facebook

El Ministerio de Cultura en Arequipa desconoce de la existencia de tres posibles momias que fueron encontradas cuando se realizaban excavaciones en las obras de la calle San Juan de Dios con Olímpica.

El director de esta oficina, Rodololfo Nicoli, manifestó que cuando se entero de la noticia le pareció una broma pero que está a la espera del informe del arqueólogo que trabaja en la obra.

“Yo no creo que sea cierto la existencia de las momias, ya me habrían avisado, no me parece que sea cierto más me parece que son esos memes que salen que dan información falsa, lo mismo sucedió en las obras de Jerusalén que se encontraron muros incas pero fue más pequeño”, manifesto Nicoli.

De comprobarse que los restos hallados hace dos semanas sean de momias, el Ministerio de Cultura las extraerá para ser expuestas en un museo de la ciudad.

“De comprobarse lo que dicen se tienen que enviar a Cusco para que sean analizadas y hacer los estudios necesarios y luego se les hará el tratamiento para que puedan ser expuestas”, indicó.

DIFERENCIA. Según Rodolfo Nicoli, se debe tener mucho cuidado con los restos halladas, ya que para poder clasificarlas como momias primero deben estar dentro de tumbas y estar cubiertas con mantos especiales que permitan su momificación.

“Son pequeños restos oseas que sean encontrado dentro de una tumba, pero normalmente las tumbas que se encuentran en esta zona no están momificadas, por lo que se encuentra son pequeños restos óseos pero lo que si existe son restos de vasijas funerarias”, detalló.