Una comitiva del Ministerio de Cultura realiza labores de seguimiento a la danza tradicional Wititi con el objetivo de elaborar el informe periódico que será presentado ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), entidad que la reconoció como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

De acuerdo con un comunicado de la Autoridad Autónoma del Colca y Anexos (Autocolca), este trabajo se desarrolla a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa y cuenta con la participación de especialistas, representantes de gobiernos locales y otros actores involucrados en la preservación de esta manifestación cultural presente en los 15 distritos del valle del Colca.

El pronunciamiento de Autocolca se dio luego de que surgieran cuestionamientos en la provincia de Caylloma respecto a presuntas modificaciones en la danza. Entre las observaciones figuran cambios en la vestimenta tradicional, como la incorporación de luces en los trajes, así como variaciones en la melodía original que acompaña esta expresión cultural.

La entidad informó que a la fecha se desarrollan jornadas de trabajo y reuniones de coordinación para recopilar información sobre la situación actual del Wititi, las medidas de preservación implementadas, los avances alcanzados, así como las dificultades y necesidades identificadas para su conservación.

Según Autocolca, toda la información recogida se encuentra en proceso de revisión y sistematización como parte de la elaboración del informe técnico que será remitido a la Unesco. Este documento permitirá evaluar el estado de conservación de la danza y las acciones realizadas para garantizar su protección como una de las expresiones culturales más representativas del valle del Colca.