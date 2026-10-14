La Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), ubicada en el distrito arequipeño de La Joya, podría retomar su construcción tras permanecer paralizada desde 2022. El Ministerio del Interior destinó S/ 47 millones 700 mil para culminar el 8% de la obra que falta, mientras que el Gobierno Regional de Arequipa debe garantizar el abastecimiento de agua potable para que la infraestructura pueda funcionar.

El consejero regional James Posso confirmó que el Ministerio del Interior ya destinó el presupuesto para el proyecto que registra un avance físico del 92%, pero permanece inconcluso y presenta deterioro por la falta de uso. Aunque cuenta con dormitorios, servicios higiénicos y un campo deportivo, todavía necesita completar los trabajos pendientes y asegurar los servicios básicos.

Según Posso, las gestiones para retomar el proyecto incluyeron coordinaciones con el Ministerio del Interior. Además, el Consejo Regional aprobó un acuerdo que declara de interés la culminación de la escuela y la dotación de agua potable.

Uno de los principales obstáculos es el abastecimiento de agua. El Gobierno Regional asumió el compromiso de instalar tuberías a lo largo de aproximadamente 2,5 kilómetros. De acuerdo con el consejero, la empresa contratista encargada de estos trabajos ya comenzó las labores y se coordinó con las asociaciones de vivienda de la zona para facilitar el paso de las tuberías por sus terrenos.

Sin embargo, aún se requieren autorizaciones para cruzar la carretera Panamericana Sur. Por ese motivo, se reunió con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la viceministra Delia Suárez Salazar, para agilizar los permisos necesarios.

La culminación de la obra y la conexión de agua son pasos pendientes para poner en funcionamiento la escuela policial. Mientras no se resuelvan ambos aspectos, la infraestructura continuará sin cumplir el propósito para el que fue construida.