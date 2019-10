Ministra de Educación dialogará con los dirigentes del valle de Tambo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La titular del Ministerio de Educación, Flor Pablo Medina indicó que programará un viaje al valle de Tambo con el fin de reunirse con los dirigentes para garantizar las labores escolares ante el anuncio de la radicalización de su medida de lucha en contra del proyecto minero Tía María.

"Las clases no estan suspendidas, pero las labores que se pierden no se pueden recuperar, por eso existe responsabilidad de todos, no podemos perjudicar los niños, todos queremos educación de calidad", dijo la ministra.

Detalló que esperarán el pronunciamiento final del Consejo de la Mineria con respecto al proyecto minero, pero aún así, pedirá a los dirigentes que den las garantias a los niños para que no pierdan el año escolar.





Pablo Medina, estuvo presente en las instalaciones del Paraninfo de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) en las actividades rumbo al Bicentenario.

En la casa agustina se realizó el cabildo 21, festival de innovación social.