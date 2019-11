Ministra del Ambiente: "Presidente irá aTambo si levantan protestas"

Síguenos en Facebook



La titular del Ministerio del Ambiente, Fabiola Muñoz, dialogó conCorreo sobre la detención de los dirigentes José Luis Chapa y Andrés Saya por presuntamente pertenecer a una organización criminal, rechazó que exista persecución política. También habló sobre conflicto social por el proyecto minero Tía María. A continuación la entrevista:

Esta mañana (Ayer) la Policía y la Fiscalía han detenido a 11 personas en Arequipa, entre estas dos dirigentes que promueven marchas contra Tía María, ¿Qué opina al respecto? No tiene nada que ver con el tema de Tía María, nosotros ya hemos dicho muy claramente que el proyecto minero Tía María no va ir mientras no haya condiciones sociales. Lo que tengo entendido es que hay una investigación del Ministerio Público, de la Fiscalía, que entiendo viene desde el año 2018 acerca de una banda que tiene que ver con extorsión y delitos donde participarían, inclusive, exfuncionarios del Estado, dirigentes y estas dos personas son parte de esa banda, pero eso no tiene nada que ver con que se los haya detenido por el tema de Tía María.



Voceros de la FDTA y el mismo dirigente José Luis Chapa sostienen que su detención obedece a una persecución política contra los dirigentes. Sobre este punto en específico ¿Qué le respondería? Mira, aquí no existe ningún tipo de persecución política, o sea, esto es una investigación de la Fiscalía que obedece a unas escuchas, a todo un procedimiento legal que se ha realizado.



Sobre el conflicto minero Tía María, continúan los bloqueos y hasta ahora no hay una solución a la vista. El Gobierno ha buscado un acercamiento con los dirigentes para el diálogo? Para nosotros siempre el diálogo está abierto y creemos que es la mejor posibilidad de resolver los problemas. Pero básicamente lo que hemos dicho es que el Gobierno no va imponer este proyecto, por lo tanto yo llamaría a la reflexión de los diferentes actores. Si todos coincidimos en que no hay condiciones sociales, ¿porqué seguimos con toma de carreteras? si ya se ha dicho claramente que el proyecto no se va desarrollar.



El GRA esta más interesado en que Southern el devuelva los terrenos de Pampa Cachendo, que en aportar en una solución al diálogo. ¿Le parece un desacierto de la gestión de Cáceres Llica? Yo creo que en este momento todos los actores, especialmente las autoridades y todos los niveles de Gobierno tenemos que contribuir a resolver el problema, podemos tener diferentes formas de resolver el problema, pero el diálogo transparente con los actores y el llamado a la calma debe ser la característica principal que impulsemos todas las autoridades.



En ese caso, ¿el gobernador regional no está contribuyendo a propiciar el diálogo? Bueno yo espero que sí, que todos los actores estemos tratando de construir un diálogo abierto y un trabajo con la población local, porque nadie se beneficia con una paralización.



Con anterioridad ud. señaló que la empresa podría modificar su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ¿Cuál es el avance de la revisión de este estudio y que podría modificar Southern? A ver, una cosa que es importante clarificar aquí es que efectivamente toda empresa tiene la posibilidad de hacer una modificación de su EIA, entonces es un camino que la empresa puede tomar. En el otro lado, lo que el Estado está haciendo a través de OEFA es no revisando el estudio, sino revisando que se cumpla los compromisos que están en el estudio.



Los dirigentes esperan la llegada del presidente, ¿ha conversado ud. con él sobre esta posibilidad? El presidente siempre ha sido bien claro que él no tiene ningún inconveniente en ir, pero bajo las condiciones de diálogo que debe existir y uno no puede llegar bajo condicionamientos. El presidente ha dicho que el proyecto no se va imponer, por lo tanto, para que él pueda asistir se debería levantar cualquier medida de fuerza, sobretodo levantar el condicionamiento que solamente lo van a recibir si es que lleva la resolución anulada, porque eso no es posible.