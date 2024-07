El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, no será retirado el cargo, sostuvo ayer el ministro del Interior, José Santivañez, en su visita a Arequipa. “Esa información es falsa, yo incluso he publicado un Tuit porque, en realidad, hay un medio de comunicación que se está alineando en lo que yo he calificado una mafia caviar que está interesada en que no se investiguen las compras de la Policía y los grandes gastos en Inteligencia (...)”, indicó.

Informaciones periodísticas señalaron que el hijo del comandante de la PNP, Jesús Zanabria Valverde, fue contratado en Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior (Mininter) de manera, aparentemente irregular y sin experiencia previa.

De otro lado, el ministro precisó que el coronel Harvey Colchado es sujeto a una investigación propia de la Policía y no ha sido retirado, se aplicó una medida provisional disciplinaria. Reiteró que confía en el proceso de investigación en Inspectoría de la PNP.

El ministro del Interior llegó a la ciudad para dirigir la operación “Retorno seguro” que consistió en el patrullaje y control de identidad en diversos puntos de la ciudad y que, a partir de la fecha, se realizará a nivel nacional.

Además, inspeccionó diversas comisarías locales y la escuela de Policía, que dijo entrará en funciones en 8 meses, cuando se resuelva el problema de dotación de agua con una inversión de 30 millones de soles, aproximadamente.