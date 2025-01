El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, rechazó que cualquier tipo de comunicación con un juez, fiscal o autoridad tenga un contenido irregular, luego que el Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones como parte de la investigación preliminar que se le sigue en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Además, cuestionó a la Fiscalía por la falta de resultados durante los dos años de investigación en su contra. Como se conoce, la Fiscalía empezó a investigar a Eduardo Arana por su posible rol en el delito de tráfico de influencias y, por cohecho activo, el cual se basa en comunicaciones reveladas entre Arana y Walter Ríos, expresidente de la Corte del Callao, durante el año 2018.

Según Arana, la Fiscalía pretende criminalizar el trabajo de los abogados, ya que aún no se determina culpabilidad. “Me parece inaudito que el fiscal no pueda demostrar que exista un hecho irregular en mi visita oficial con el presidente de la Corte. No ha sido por debajo, sino que fue en el despacho oficial y la fiscalía me está investigando si esa reunión tuvo un contenido criminal y en 2 años no ha podido conseguir”, declaró el titular del MINJUSDH, Eduardo Arana, luego de la primera Mesa Técnica de Orientación Registral con autoridades locales en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP Arequipa.

Arana también mencionó que, como docente universitario, ha trabajado en temas relacionados con la justicia y que muchos de los fiscales son sus compañeros de estudio o han trabajado con él. Cuestionó si esta relación es irregular y si la Fiscalía busca acusar sin fundamento.

Arana rechazó cualquier acusación de comunicaciones irregulares y pidió a la Fiscalía que cumpla con su función. “Toda mi relación de llamadas con jueces y otros son porque soy académico y expositor invitado por la Academia de Magistratura, y eso no significa que pueda tener un sesgo de irregularidad”, apuntó.

SUNARP

Por otro lado, Eduardo Arana mencionó que el objetivo de esta primera mesa técnica es fortalecer el saneamiento de la propiedad urbana, considerando que el Estado se compromete a que cada peruano tenga su título de propiedad.

En coordinación con los municipios locales, se busca sanear propiedades y digitalizar títulos, consiguiendo una interconexión con Sunarp.

“Sunarp se compromete a que estas mesas no solo se realicen en nuestras oficinas, sino también en las municipalidades, acercando nuestros servicios a los ciudadanos”, dijo el superintendente Armando Miguel Subauste Bracesco.

