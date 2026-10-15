El alcalde electo de Cayma, Moisés Chuctaya, informó que las principales prioridades de su gestión serán atender los problemas del transporte público, fortalecer la seguridad ciudadana, mejorar la infraestructura educativa y ejecutar acciones de prevención frente a las lluvias intensas.

Usted ganó las elecciones en Cayma con una amplia diferencia sobre sus competidores. ¿Esperaba este resultado? La verdad es que nos sorprendió. Durante la campaña realizamos diversos estudios y aparecíamos cinco puntos por encima del segundo lugar, pero no esperábamos una diferencia de 14 puntos porcentuales. Creo que este resultado es consecuencia del trabajo y esfuerzo que hemos realizado durante años. Esta es la segunda vez que postulo a la alcaldía; en la primera oportunidad quedamos en segundo lugar.

¿Cuál considera que fue la clave para imponerse frente a candidatos con mayor presupuesto? La principal estrategia fue el acercamiento a la población. Hemos recorrido todo el distrito, visitando vecinos, mercados y diferentes sectores. Algunos nos decían que no caminábamos, sino que corríamos por todo Cayma. Conversamos directamente con los ciudadanos, mirándolos a los ojos y sin temor a recibir cuestionamientos, porque no tenemos nada que esconder.

El transporte público es uno de los principales problemas. ¿Qué medidas propone? Sabemos que la competencia directa corresponde a la Municipalidad Provincial de Arequipa, pero podemos solicitar facultades para fiscalizar el servicio. Queremos que las unidades estén en buenas condiciones mecánicas, limpias y que los conductores traten con respeto a los pasajeros. También hemos identificado la necesidad de implementar paraderos intermedios y servicios que partan desde sectores como 20 de Junio y Buenos Aires hacia las zonas bajas. Yo mismo he sufrido este problema durante la campaña: salía a las seis de la mañana y no podía abordar una combi porque ya estaba llena. Además, debemos garantizar el mantenimiento adecuado de las vías.

¿Qué plantea para mejorar la seguridad ciudadana? Proponemos descentralizar el servicio de serenazgo y construir una nueva base en la parte alta de Cayma, complementaria a la que funciona en La Tomilla. Esta instalación contará con personal, unidades propias y cámaras de videovigilancia conectadas a la base principal. De esta manera podremos brindar una respuesta más rápida tanto en la zona alta como en el sector tradicional y residencial del distrito.

¿Qué proyectos educativos impulsará durante sus cuatro años de gestión? Debemos revisar las necesidades de instituciones educativas como Lidio Bernal, 11 de Mayo, Francisco Bolognesi y José Luis Ocón, entre otras que requieren atención. Existen colegios con infraestructura de 60 y hasta 70 años de antigüedad, algunos con un deterioro preocupante. Desde la municipalidad podemos gestionar proyectos y coordinar con el Gobierno Regional, el Ejecutivo y nuestros representantes en el Parlamento para obtener el presupuesto necesario.

Se acerca la temporada de lluvias. ¿Qué hará al respecto? Quiero hacer un llamado a las autoridades actuales para que aprovechen los tres meses que restan y avancen con las acciones de prevención. Es necesario revisar las quebradas, los sistemas de derivación de aguas y la infraestructura de drenaje. Cuando asumamos funciones el 1 de enero ya estaremos en plena temporada de lluvias y tendremos que responder ante cualquier emergencia. Por ello, es fundamental que los trabajos comiencen desde ahora y no se espere al cambio de gestión.