Monseñor recomendó poner en práctica la caridad en estos momentos difíciles

“El llamado que me sale del corazón, de un corazón realmente partido en estos días, muy dolido y unido a Jesús en el Señor de los Milagros que también su corazón fue atravesado por una lanza. Debemos recuperar en la vida política del país la vía de la caridad. Si nos damos cuenta se han ido deteriorando las relaciones interpersonales, entre los poderes”, dijo el Monseñor de Arequipa Javier del Río Alba, sobre la coyuntura política de los últimos días.

Recalcó que muchas veces las personas no están haciendo lo suficiente en los cargos que ocupan e incluso en la vida diaria.”Dijo Jesús un mundo dividido no puede subsistir, un país dividido no puede prosperar”, remarcó.

Para poder buscar una solución recomendó que todos pongan un granito de arena buscando de manera conjunta el bien común dejando de lado los intereses personales.