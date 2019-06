"Monstruo del Cono Norte" huyo usando firmas de dos exalcaldes

Síguenos en Facebook

Dos exautoridades municipales fueron responsables indirectos de que Henry Mao Santos Riveros Tito (42), más conocido como Monstruo del Cono Norte, pueda huir a Puyca luego de ser sentenciado por violar a una adolescente.

De acuerdo a la resolución de alcaldía N° 087-2015/MDASA, el exalcalde de Condesuyos, James Casquino Escobar, solicitaba que el sentenciado pudiera laborar en el área de programas sociales de su comuna, pedido que fue aceptado y firmado por el entonces alcalde Alto Selva Alegre, Omar Candia Aguilar, el 20 de abril del 2015. Riveros Tito fue un trabajador de dicha comuna desde el 4 de mayo del 2009 en el cargo de asistente administrativo.

IRREGULAR. Lo más lamentable es que ambas exautoridades permitieron que un violador sentenciado a 12 años pudiera huir de Arequipa para refugiarse en una localidad donde existe menor control policial.

El Monstruo del Cono Norte recibió dicha condena el 3 de enero del 2013, la misma que fue ratificada en apelación por una Sala Superior.

Pero el 15 de noviembre del 2013 su abogado recurrió a una casación en la Corte Suprema, y el 27 de marzo del 2015 fue declarada inadmisible. Es decir, durante todo ese tiempo Riveros Tito laboró con total normalidad en el municipio y después de que su casación fuera contestada, ya estaba tramitando su huida a Condesuyos.

Omar Candia negó conocer al trabajador y que haya sido responsable de su traslado.

“Seamos responsables, a nosotros nunca nos notificaron una orden de captura, esa información no la maneja el alcalde y no es nuestra responsabilidad. Nosotros no hacemos evaluación si tiene antecedentes penales y yo no sabía de su sentencia”, dijo.

RESPONSABILIDAD. Si bien no existe una responsabilidad penal, si lo tendría en el ámbito político.

Así lo explicó el exregidor y abogado Jorge Sumari, quien mencionó que la máxima autoridad de cualquier municipio debería solicitar todos los años el récord de conducta funcional de todos sus trabajadores.

“Aquí se pasaron muchos filtros, desde Recursos Humanos, gerencia y finalmente el alcalde, quien firma lo que sus funcionarios le alcanzan. Es cierto que no hay una responsabilidad penal, pero sí política, porque debería conocer a sus trabajadores”, mencionó el letrado al indicar que esto debe marcar siempre el inicio de cada gestión para conocer lo heredado del anterior alcalde, pero aún así nadie lo hace.

El Monstruo del Cono Norte ya está en la cárcel, con una sentencia y 9 meses de prisión, además de 12 víctimas identificadas que lo reconocieron.