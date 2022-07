Con poca presencia de inspectores y policías de tránsito se encuentra el Centro Histórico de la ciudad de Arequipa para controlar las zonas rígidas y hacer cumplir medidas como el paqueo y poner en operatividad las grúas.

De acuerdo a Miguel Carpio, gerente de Transporte y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), el 15 de junio se venció el contrato de al menos 100 inspectores, quedado en operatividad 60 que son distribuidos en dos turnos.

“Entre 25 y 30 inspectores quedan por turno, de las cuales ocho son destinados a la calle San Juan de Dios y Jerusalén, vía que es exclusivo para el transporte urbano del Sistema Integrado de Transporte y peatonal. También se envía inspectores en apoyo al tránsito en horas puntas como es la avenida Juan de la Torre, Salaverry, Peral, Filtro, entre otros”, señaló.

Ante la falta de inspectores para controlar el plaqueo se suma la poca presencia de los policías de tránsito, que también se vio disminuida, donde menos 100 agentes son distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad.

“Se ha solicitado la contratación de 100 inspectores de transportes por tres meses, que tiene un presupuesto de 377 mil soles, es el cálculo del requerimiento. Esperamos que se dé en Fiestas Patrias para tener control del Centro Histórico en el aniversario de Arequipa”, afirmó.

El regidor de la MPA Carlos Sánchez, informó que la Policía Nacional ya no realiza operativos en las principales arterias de la ciudad.

“El problema del transporte es compartido. Con el tema del plaqueo la municipalidad hace el esfuerzo y también debe haber un trabajo de la PNP, quienes deben evitar que los conductores se cuadren en las zonas rígidas. Percibo que la Policía Nacional no está haciendo un trabajo de control de tránsito”, señaló.

Miguel Carpio señaló que está de acuerdo con el aumento en el precio de pasaje en buses del Sistema Integrado de Transporte (SIT), debido al alza constante en el combustible.

El funcionario indicó que el pedido se debe realizar mediante la junta de acreedores que se formó en el 2021 y falta el reglamento para proceder. No obstante, las 10 unidades de negocio del SIT están de acuerdo y solo tres han mostrado interés al firmar el documento, como es el caso de AQP Masivo, Characato Sabandía y Cono Norte.

“Como gerente de transporte estoy evaluando cuál debería ser la tarifa real en este momento. Somos conscientes que se incrementó el combustible, debió subir la tarifa y no se concretó por la población que está golpeada por la pandemia. Los gerentes de las empresas no tiene interés en los transportistas, no ven la real necesidad de los transportistas”, dijo.