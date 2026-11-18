La muerte de Dana Nina Abarca, una joven de 18 años que perdió la vida mientras utilizaba la piscina municipal Jorge Chávez, en el distrito de Paucarpata, terminó con una sanción de S/ 550 mil contra la municipalidad distrital.

El fallecimiento ocurrió el 2 de enero de 2026. Tras lo sucedido, el padre de la joven presentó una denuncia ante el Indecopi, entidad que investigó si la piscina municipal ofrecía las condiciones de seguridad necesarias para atender al público.

Como resultado de la evaluación, la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa determinó que la Municipalidad de Paucarpata no acreditó contar con la cantidad suficiente de salvavidas, de acuerdo con las normas vigentes. Por esta deficiencia, consideró que los usuarios estuvieron expuestos a un riesgo injustificado y sancionó a la comuna con 100 UIT, equivalentes a S/ 550 mil.

Sin embargo, Indecopi precisó que su investigación se centró en las condiciones de seguridad del establecimiento y no determinó que la falta de salvavidas fuera la causa directa de la muerte de la joven.

Además de la multa, la municipalidad deberá corregir las deficiencias y adecuar el funcionamiento de la piscina a las exigencias de seguridad establecidas por ley.

La sanción fue impuesta en primera instancia, por lo que la comuna todavía tiene la posibilidad de presentar una apelación ante la Sala de Protección al Consumidor del Indecopi.