Florentina Calcina Cano llegó desde Sandia, Puno, a Arequipa con el único objetivo de salvarle la vida a su hijo Alexander de 8 años, quien permanece internado en la Unidad de Quemados del hospital Honorio Delgado tras sufrir graves quemaduras en el incendio que destruyó su casa y acabó con la vida de su abuela y de su hermano menor. La madre requiere donadores de sangre para lograr su cometido.

La madre señaló que los médicos le solicitaron alrededor de diez unidades de sangre debido al delicado estado del pequeño y a las intervenciones que todavía requiere. Alexander tiene grupo sanguíneo O positivo y, según relató Florentina, su hemoglobina habría descendido hasta 7.

El niño permanece hospitalizado en Arequipa desde que fue trasladado desde Sandia, el 15 de septiembre.

Florentina contó que aquel día había salido de su vivienda y, cuando regresó, encontró la casa envuelta en llamas. Alexander estaba en una ventana del segundo piso tratando de ponerse a salvo, mientras dentro del inmueble permanecían también su abuela y su hermano de apenas 3 años.

La mujer aseguró que logró sacar con vida a su madre y al pequeño; sin embargo, ambos fallecieron posteriormente a consecuencia de lo ocurrido.

Alexander sobrevivió, pero sufrió quemaduras de tercer grado en más del 70 por ciento de su cuerpo. Las lesiones más severas se concentran desde la cintura hacia las extremidades inferiores y su condición continúa siendo reservada.

Durante las últimas semanas, el menor ha sido sometido a varias intervenciones para tratar las quemaduras. Florentina explicó que los médicos también le hablaron de futuros procedimientos de injerto, por lo que la necesidad de sangre se ha convertido en una urgencia.

“Yo no tengo a nadie acá. Él me dice que ya no quiere seguir así, que le duele mucho. Quisiera que me ayuden para salvarle la vida a mi hijito”, expresó Florentina. Quienes deseen colaborar con ella puede comunicarse con Florentina Calcina Cano al número 914 801 982.