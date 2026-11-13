Hasta hace poco, muchas mujeres llegaban al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN Sur) cuando el cáncer ya había sido diagnosticado. Ahora, la atención comenzará mucho antes: desde que una paciente obtenga un resultado positivo al Virus del Papiloma Humano (VPH) de alto riesgo, principal causante del cáncer de cuello uterino.

El médico oncólogo del IREN Sur, Edson Mamani, informó que la institución cambió su estrategia para intervenir de manera temprana y evitar que más pacientes desarrollen esta enfermedad, cuyos casos continúan en aumento cada año.

“Antes solo atendíamos a las pacientes cuando el cáncer ya estaba confirmado. Ahora vamos a recibir directamente a quienes tengan una prueba molecular positiva para VPH de alto riesgo”, explicó.

La medida busca cerrar una de las principales brechas en la atención. Según el especialista, muchas mujeres no consiguen citas de manera oportuna para continuar con el seguimiento médico tras recibir un resultado positivo. Esa demora termina permitiendo que las lesiones avancen y, en algunos casos, se conviertan en cáncer.

Para evitarlo, el IREN Sur trabajará de manera coordinada con la Gerencia Regional de Salud y el Seguro Integral de Salud (SIS) para brindar una atención rápida. Una vez derivada, la paciente podrá ser evaluada en un plazo de 48 horas y recibir tratamiento en menos de una semana.

El procedimiento que se realizará es el Cono LEEP (Procedimiento de Escisión Electroquirúrgica con Asa), una intervención ambulatoria que dura aproximadamente 15 minutos. Tras el procedimiento, la paciente puede regresar a su domicilio el mismo día.

El especialista destacó además el impacto económico de la atención temprana. Mientras un procedimiento preventivo cuesta menos de 500 soles, el tratamiento de un cáncer de cuello uterino en etapa avanzada puede llegar a costar hasta medio millón de soles debido a las sesiones de quimioterapia, cirugías y otros tratamientos especializados que requiere la paciente.

La atención está dirigida a mujeres de entre 30 y 49 años que cuenten con SIS, EsSalud o seguro particular. Como primer paso, deberán realizarse las pruebas moleculares de detección de VPH en centros de salud u hospitales. Si el resultado confirma la presencia de un virus de alto riesgo, podrán acudir al IREN Sur para recibir atención especializada.

Con esta nueva estrategia, el instituto busca que un resultado positivo de VPH deje de ser el inicio de una larga espera y se convierta en una oportunidad para prevenir a tiempo uno de los cánceres que más afecta a las mujeres del país.