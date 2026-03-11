Ante la falta de unidades del Sistema Integrado de Transportes (SIT) en las calles, la Municipalidad Provincial de Arequipa evalúa la posibilidad de declarar el tránsito libre en la ciudad como medida para enfrentar la paralización de los transportistas.

El alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, informó en RPP que la gerenta de Transportes de la comuna, Milagros Chirinos, evalúa esta medida frente a la protesta de los empresarios del SIT, quienes retiraron sus unidades de circulación, de manera unilateral y dejaron un desabastecimiento de buses en los diferentes distritos, porque no se les permite aumentar la tarifa del pasaje a 1.50 soles.

De concretarse esta medida, podrían circular todas las unidades que cumplan con requisitos mínimos, como contar con SOAT vigente y respetar la capacidad permitida de pasajeros, a fin de garantizar el traslado de los ciudadanos mientras dure el conflicto.

Rivera explicó que la eventual declaratoria se sustentaría en los reportes de los inspectores de tránsito, quienes informan sobre la falta de unidades del SIT desde tempranas horas de hoy y el presunto incumplimiento de las empresas concesionarias en la prestación del servicio.

REUNIÓN CON FISCALÍA, PNP Y TRANSPORTISTAS

Por su parte, la gerenta de Transportes convocó a los representantes de las empresas concesionarias a una reunión de emergencia para buscar una salida al conflicto. En la reunión también participan la fiscal de Prevención del Delito, Cecilia Ampuero; el coronel PNP Raúl Acosta, jefe de la División de Orden Público y Seguridad; y la comandante PNP Karla Pacheco Grimaldo, jefa de la Policía de Tránsito en Arequipa.

Reunión de funcionarios de la Municipalidad, la Fiscalía y la PNP

Tras agotar las gestiones, la municipalidad decidirá si finalmente se aplica la medida de tránsito libre en la ciudad. Mientras tanto, los ciudadanos padecen por la falta de transporte público y los transportistas informales se aprovechan para cobrar pasajes de 3 soles.

