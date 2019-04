Niña talento quiere llegar lejos en ajedrez

Síguenos en Facebook

La niña ajedrecista arequipeña, Vania Gi Apaza Gómez, de 6 años de edad, se constituye en la posible sucesora del GMI Julio Ernesto Granda Zuñiga, según los amantes de este deporte.

Ella cursa estudios en la I.E.P Williams Morris de Alto Selva Alegre y se inició en este deporte a la edad de cinco años y tiene el respaldo de la directora, profesora Amparo Ayala y el promotor, Alejandro Amenabar.

“En un período vacacional conocí en Camaná a Granda Zúñiga y desde allí me gustó este deporte y no lo abandono. He obtenido varios títulos”, dijo la niña talento que también fue seleccionada arequipeña y ha participado en el Panamericano de Guayaquil, en el Sudamericano de Buenos Aires y en el Mundial de Cadetes en China.

Vania Apaza en junio de este año asistirá en junio al Panamericano de Ecuador y en agosto en el Sudamericano de Argentina para los cuales se viene preparando.