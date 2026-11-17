La paralización de la obra del malecón en las playas del distrito de Samuel Pastor, en la provincia de Camaná, amenaza con afectar la próxima temporada de verano. Los trabajos permanecen detenidos y las zanjas abiertas a lo largo de cuatro kilómetros impiden el acceso de los visitantes al mar, perjudicando tanto a los pobladores como a los comerciantes que dependen del turismo.

La intervención comprende el tramo entre la playa El Panamito, en Cerrillos III, y la plaza Miguel Grau, donde se proyecta construir un eje turístico. Sin embargo, el retiro de la maquinaria y el abandono de los trabajos han dejado la vía en malas condiciones, dificultando el ingreso de vehículos y veraneantes.

Los pobladores expresaron su preocupación porque la obra debía estar lista para la campaña de verano. Según indicaron, existía el compromiso de reiniciar los trabajos ayer, 16 de noviembre, pero hasta el momento no observan avances ni el retorno de los trabajadores.

La preocupación también alcanza a los comerciantes que esperan la llegada de turistas para generar ingresos económicos durante los meses de verano. Sin el acceso adecuado a las playas, temen que disminuya la presencia de visitantes y se reduzcan sus oportunidades de trabajo.

El proyecto contempla el asfaltado de la vía, construcción de veredas, estacionamientos y espacios recreativos para los visitantes. No obstante, los pobladores temen que estos trabajos no se concluyan a tiempo y que la obra permanezca paralizada durante varios años.

La construcción del malecón comenzó en junio de este año y se detuvo en octubre, cuando la empresa Consorcio Candelaria retiró su maquinaria. El proyecto se ejecuta mediante la modalidad de obras por impuestos y tiene una inversión de 25 millones 518 mil soles.

Además, un informe de la Contraloría advirtió un retraso injustificado en la ejecución de los trabajos, lo que incrementa la preocupación por el cumplimiento de los plazos.

Esta intervención forma parte de las obras complementarias al proyecto de construcción de la imagen monumental de la Virgen de la Candelaria. Los vecinos piden que se retomen los trabajos cuanto antes para evitar que Camaná pierda otra temporada de verano y los ingresos que genera la actividad turística.