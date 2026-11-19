Tras la tensa y accidentada jornada electoral del pasado 30 de octubre, continúa la polémica en torno a la elección de Nitza Huaco como presidenta electa de la Red de Mujeres Emprendedoras y Empresarias (RMEE) de Arequipa. La controversia persiste luego de que esta mañana la Mesa Multiactor decidiera proclamarla como ganadora, pese al pedido de nulidad presentado por un grupo de empresarias.

La reunión de la Mesa Multiactor fue programada para las 9:00 horas en el Consejo Regional de Arequipa. Minutos antes del inicio, Nitza Huaco acusó a la presidenta de este organismo y consejera regional, María Herrera Terrazas, de negarse a reconocer los resultados electorales. Además, sostuvo que Herrera no remitió el acta de las elecciones, pese a que, según afirmó, fue solicitada en tres oportunidades mediante cartas notariales.

Huaco aseguró que no existen fundamentos para declarar la nulidad del proceso electoral, al considerar que dicha posibilidad no está contemplada en las ordenanzas regionales N° 423 y N° 426, referidas a la creación y reglamentación de la Mesa Multiactor. Asimismo, frente a los cuestionamientos por sus vínculos con la actual gestión del Gobierno Regional de Arequipa, señaló que tiene pleno derecho a participar y ser elegida, y confirmó que mantiene una relación contractual con la entidad regional.

Con la participación presencial y virtual de sus integrantes, la Mesa Multiactor inició la sesión en la que se evaluó el pedido de nulidad. Durante la reunión, el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Arequipa, Bradley Alarcón, indicó que dicho órgano carece de competencia administrativa para declarar la nulidad del proceso electoral.

Bajo ese criterio, la Mesa Multiactor acordó por unanimidad proclamar como ganadora a Nitza Huaco. Al término de la sesión, la consejera regional María Herrera evitó brindar mayores detalles sobre lo acordado y señaló que se emitirá un pronunciamiento respecto a las declaraciones realizadas por Huaco antes del inicio de la reunión.

Por su parte, la ingeniera Kathia Villanueva Núñez, integrante del grupo que presentó la solicitud de nulidad, afirmó a Correo que existen razones suficientes para anular el proceso. Entre los principales cuestionamientos señaló que, el día de las elecciones, el primer llamado realizado mediante la plataforma Meet se prolongó por varias horas, debido a que el padrón electoral está conformado por más de mil 800 emprendedoras y empresarias.

Villanueva sostuvo que el reglamento establece la realización de un segundo llamado, en el que únicamente deben participar quienes registren su asistencia. Sin embargo, debido a que la elección se desarrolló de manera presencial y virtual, la organización optó por enviar un formulario para que las participantes confirmaran su presencia, modificando así el mecanismo de verificación inicialmente establecido.

Otro de los cuestionamientos apunta al presunto incumplimiento del artículo 18 del reglamento, que dispone que el voto sea secreto. Según Villanueva, durante la jornada electoral se mostraron en la plataforma Meet los avances y resultados parciales de la votación.

Asimismo, observó la forma en que se realizó la convocatoria al proceso electoral. Indicó que esta fue comunicada mediante correo electrónico durante la madrugada del mismo día de las elecciones. Como sustento, presentó una captura de pantalla que muestra que el mensaje fue enviado a la 1:49 horas por Óscar Zamata Lima, de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social.

Finalmente, Kathia Villanueva precisó que el grupo de empresarias no cuestiona la elección de Huaco como tal, sino las presuntas irregularidades registradas durante el desarrollo del proceso electoral. En ese sentido, señaló que continúan a la espera de una respuesta oficial de la Mesa Multiactor sobre el pedido de nulidad presentado.