Las cuatro ventanillas habilitadas para la entrega de citas presenciales en el hospital Edmundo Escomel de EsSalud no se daban abasto para atender la marea de gente que, a pesar del frío y la llovizna, había madrugado con la intención de conseguir una cita para consultorio externo.

Los usuarios, en su mayoría adultos mayores, apostados alrededor de toda la manzana esperando conseguir un turno para febrero, aseguran que el nuevo sistema de entrega de citas presenciales, ha provocado que muchos no logren conseguir cupo y tengan que volver después de 30 días para presentarse mucho más temprano y tentar suerte.

SITUACIÓN

Sucede que desde hace tres meses, en el Edmundo Escomel se cambió la estrategia de la entrega de citas presenciales, el primer día cada mes se abre el sistema para la programación de las atenciones por consultorios externos durante los siguientes 30 días, ya no se hacen programaciones para dos o tres meses.

“Este sistema no existía antes. Uno podía venir cualquier día y encontraba su cita, había colas, sí, pero eran pequeñas. Ahora han cambiado y solo una vez al mes entregan las citas para el mes que corresponde y si no logras conseguirla tienes que volver al mes siguiente. No es posible que nos traten así, menos ahora que hace frío y llueve”, refirió Bernardino Portugal Morales, quien es un paciente crónico y se quejó, también, de que la entrega de medicamentos ya no se hace trimestralmente sino cada 30 días.

Correo trató de entrevistarse con el director del hospital Edmundo Escomel, Gerson López Ticona, para conocer cuál había sido el sustento para que se decida cambiar el modo de entregar las citas presenciales, pero no hubo respuesta a nuestras llamadas durante el día de ayer.

Quien sí conversó con este diario fue el presidente del cuerpo médico del hospital, Juan Rosas, quien explicó que el motivo del cambio de la estrategia se debe a que con el anterior procedimiento de entregar citas para dos e incluso tres meses, muchos de los asegurados no acudían a la consulta programada.

RESPUESTA

“Había ausentismo. Los pacientes se olvidaban la fecha de programación de su cita y no acudían, algunas especialidades llegaban al 50% de ausentismo, como era tan largo el tiempo de espera, las personas simplemente se olvidaban, sobre todo los adultos mayores. Ahora hay una cola larga, es cierto, pero solo se registra los primeros días de cada mes, luego ya no hay”, dijo el médico.

Además de la presencialidad, EsSalud tienen otras vías para programar citas como las llamadas telefónicas y el aplicativo “EsSalud Mi Consulta”; sin embargo, ayer, varios de los usuarios que durante varias horas esperaron para tentar un cupo en las especialidades que ofrece el hospital, se quejaron de que ambos no servían de mucho sobre todo las líneas telefónicas habilitadas, pues no tenían respuesta de los operadores.

“Yo he estado llamando para separar una cita para mi hija de doce años, he hecho 193 llamadas sin respuesta, por eso he tenido que venir a las 4 de la mañana para tratar de conseguir la cita. Eso quiere decir que el sistema no funciona, está por gusto. Ha crecido el hospital, pero también los problemas” se quejó Daniel Macedo Talavera.

Mientras los asegurados se quejaban por la demora y el prolongado tiempo de espera, el personal del hospital planeaba habilitar una ventanilla más en el área de emergencia para atender la gran demanda de pacientes. “Hacemos lo que podemos”, dijo una médico que se desdoblaba para orientar a los pacientes y resolver por teléfono la apertura de la ventanilla.

