Nuevos enfrentamientos dejan un detenido en Islay (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Se cumplen 12 días de paralización indefinida en contra del proyecto minero Tía María, y los pobladores del valle de Tambo están decididos a que no darán marcha atrás en la defensa del medio ambiente.

Esta vez, por quinto día consecutivo, ocurrió un enfrentamiento entre policías y pobladores quienes se encontraron en la vía penetración al distrito de Cocachacra en Islay.

Por un lado los pobladores se defendían con piedras mientras que los policías lanzaban bombas lacrimógenas y perdigones para disuadir a los protestantes.

Esto ocurrió en horas de la tarde, el cual dejó un detenido, Christian Torres Quispe de 26 años. "Yo no hice nada, me están deteniendo sin justificación,sí tengo guantes es porque vine a ayudarle a mi mamá", dijo mientras era trasladado por agentes de la USE y del grupo Terna.

Mientras tanto, varios mujeres protestaron en contra de la Policía al considerar que reciben perdigones cuando solo están marchando.

A esa misma hora, el jefe de la XI Macroregión Policial - Arequipa, general Roy Ugaz indicó que se han reportado hasta la fecha 22 policías heridos y 6 detenidos.

"La Policía ha estado atentos a todo el desarrollo, la primera semana hubo algunos bloqueos principalmente en el sector de Ventillata, pero necesitamos liberar el tránsito para los vehículos", explicó el general.