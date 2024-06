Las obras de envergadura para la región Arequipa presentan inconvenientes que podrían retrasar su inicio, aseguró Jesús Hinojosa, asesor del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), servidor encargado de dar seguimiento a estas obras ante el Gobierno Central.

En marzo del presente año el Ejecutivo regional anunciaba a viva voz que el estudio de la demanda para el puerto Corío estaría listo para el presente mes, sin embargo, Hinojosa afirmó a este medio que recién en los próximos tres meses la Asociación Portuaria Nacional (APN) deberá entregar este estudio previo a la elaboración de un perfil.





Problemas en proyectos

Sin embargo, este estudio de la demanda no garantizaría el inicio de la elaboración de un perfil y expediente técnico a cargo de privados, “ahí se determina si hay carga para que justifique el proyecto, de ser positivo entonces ya se empieza a trabajar los estudios (...) si no hay demanda ahí queda todo”, manifestó el asesor de gobernación.

Este proyecto no es el único que enfrentaría problemas, otro proyecto cedido a manos del Gobierno Central es la ampliación del Iren Sur, donde Jesús Hinojosa confirmó la existencia de problemas que podrían dejarlo sin presupuesto para el próximo año, “si no cumplimos con armar el expediente no se va a incluir en el decreto supremo de priorización”, expresó.

El asesor de gobernación señaló que este lunes 17 de junio se sostendrá una mesa de trabajo del sector salud con el Ejecutivo nacional, “ahí debemos definir, la idea es que salgan los dos proyectos, el Goyeneche y el Iren Sur, el Goyeneche ya está encaminado”, acotó.





Plazos en riesgo

Asimismo, advirtió que de no solucionarse estos problemas en la próxima semana será difícil que sea incluido en el presupuesto del 2025, siendo que el plazo máximo para ser priorizando es el 30 del presente mes.

Respecto a la transferencia Majes Siguas, Hinojosa confirmó que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) remitirá una nueva propuesta con ligeras modificaciones pero que no todas las demandas podrán ser atendidas, no obstante, el servidor público fue más audaz al afirmar que esta nueva propuesta sería alcanzada el próximo 20 de junio.

Cabe señalar que, durante estas reuniones con el titular del Midagri, tanto en el Consejo Regional como el distrito de Caylloma, sorprendió la ausencia de Hinojosa, el consultor FAG justificó su falta de participación aduciendo que tenía otras reuniones que cumplir en Lima viendo los temas del sector salud.





