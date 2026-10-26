La Policía investiga la balacera registrada ayer en la madrugada en el sector de Pampa Renacer, donde se ubican diversos bares y locales nocturnos, en el distrito de Chala, provincia de Caravelí.

El obrero Alex Antonio Valdés (31) resultó herido y fue llevado por su pareja Mercy Portilla Ramírez (31) al centro de salud de Chala.

Fueron los propios residentes quienes alertaron a la comisaría de Chala sobre el enfrentamiento y afirman que los protagonistas son mineros informales. “Son trabajadores de la mina”, afirmó uno de los ciudadanos.

Tras el incidente, efectivos policiales llegaron al lugar para realizar las primeras diligencias y recoger información que permita esclarecer lo ocurrido. En el lugar, informaron que un hombre fue llevado al centro de salud de Chala, versión que fue confirmada por el establecimiento.

QUEJAS

Ante lo ocurrido, varios vecinos salieron de sus viviendas para expresar su malestar por los constantes episodios de violencia en la zona.

Los residentes solicitaron mayor presencia policial, además de pedir a las autoridades municipales que dispongan el cierre de cantinas y establecimientos nocturnos.

“Hace tiempo Chala es tierra de nadie”, se quejó una vecina, quien señaló su preocupación por la inseguridad.