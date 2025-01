El trabajador de construcción civil, César Pauca, perdió a su tercer hijo durante su nacimiento y a su esposa una semana después del parto, por complicaciones que los especialistas del hospital Goyeneche no pudieron resolver.

César y su esposa Vilma Carita Callasi (26) vivían en el sector de San Jorge en la provincia de Camaná y el lunes 13 de enero la madre comenzó a sentir intensos dolores en el vientre obligando que esa tarde sea trasladada al hospital de Camaná.

El obrero refirió que su esposa ingresó a la sala de operaciones a las 7 de la noche y permanenció siete horas. Cuando salieron los médicos le indicaron a César Pauca que su tercer hijo nació sin vida.

“No me dijeron como estaba mi esposa. Ya por la mañana me dijeron que debía ser trasladada a Arequipa porque tenía complicaciones pero no me explicaron que era lo que tenía”, señaló.

Vilma Carita fue referida de emergencia al hospital Honorio Delgado Espinoza para que sea atendia en una cama UCI; sin embargo, durante el traslado la cama fue ocupada por otro paciente muy grave por lo que se tuvo que coordinar con el hospital Goyeneche para recibirla en la sala de Trauma Shock.

El director del Goyeneche, Francisco Delgado, refirió que a la paciente se le había realizado una histerictomia que es el retiro del útero y el cuello uterino y que había perdido abundante sangre. La hemorragia fue tratada por los médicos del Goyeneche pero la madre de familia terminó falleciendo la tarde de ayer.

César Pauca ha hecho una denuncia ante la Fiscalia para que se investigue lo sucedido tanto con su hijo como con su esposa que deja dos menores de edad. El cadáver de su hijo fallecido continúa en la morgue del hospital de Camaná.