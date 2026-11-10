El obrero de construcción civil Demetrio Pacherrez Vílchez (40) se salvó de morir tras ser acuchillado dos veces en el pecho, presuntamente por su hijo, Renzo Pacherrez, luego de una discusión ocurrida en la habitación que ambos alquilan en el sector Los Cristales, en el distrito de Socabaya.

Según las primeras investigaciones, padre e hijo, junto a un amigo en común, estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas en el inmueble desde la noche del sábado hasta aproximadamente las 9:00 de la mañana del domingo, cuando quedaron solos en el departamento.

Por causas que aún son materia de investigación, ambos iniciaron una acalorada discusión que fue escuchada por el hijo del propietario de la vivienda.“Si quieres matarme, mátame”, le habría dicho Demetrio a su hijo en medio del altercado. Instantes después, Renzo habría tomado un cuchillo y lo hirió dos veces en el pecho.

El hombre de 40 años fue internado en el hospital Honorio Delgado Espinoza, mientras la Policía y la Fiscalía investigan el pesunto delito de tentativa de parricidio.