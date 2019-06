OCI cuestiona carencia en manejo de recursos propios en colegio Independencia

Síguenos en Facebook

Los auditores del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Arequipa hallaron varias irregularidades en el manejo de recursos propios en el colegio Independencia Americana.

Según el informe N°014-2019-OCI/5334-SVC, durante la visita de control realizada del 3 al 24 de mayo, detectaron que la institución educativa maneja los recursos económicos provenientes de alquileres en una cuenta de la Caja Arequipa y no en el Banco de la Nación y a nombre del colegio, tal como estipula el Reglamento de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas Empresariales y en las Instituciones Públicas. Para la Contraloría, esta cuenta es irregular.

Además, el colegio no contaba con el libro de caja, por lo que no fue presentado a la UGEL Norte. Para los auditores, estas carencias llevan a sospechar que el reporte financiero no es confiable.

FALENCIAS

Otra de las observaciones es la falta de contratos de alquiler por los bienes y la no entrega comprobantes de pago, autorizados por la Sunat, por el arrendamiento de los quioscos escolares, tales como boletas de venta, recibos por honorarios, facturas, entre otras. En su lugar solo se emitía simples recibos a nombre de la institución. En lugar de un contrato de alquiler solo se suscribía convenios en cesión de uso.

Con los fondos obtenidos, tampoco se programaron los gastos para cubrir los costos de los mantenimientos, lo que pone en riesgo la estructura.

Inmuebles. El colegio renta el auditorio, campo deportivo, kioskos escolares, piscina, pista atlética, entre otros.